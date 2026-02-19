Sì, è successo: MOW e Novi insieme al Festival di Sanremo in un palcoscenico diffuso che unisce al palato la musica, l'intrattenimento e la condivisione

Al Festival di Sanremo si va per cantare. Si va per ascoltare. Si va per immergersi nel caos di una cittadina che per una settimana diventa il centro d'Italia. Il Festival non è solo le serate all'Ariston, ma anche una serie di eventi collaterali che coinvolgono brand, pubblico e artisti. Quest'anno, per il secondo anno consecutivo, a Sanremo si andrà anche per assaggiare. Novi, con l'iniziativa “Musica per il palato”, torna al Festival, e lo fa con uno sguardo ancora più rivolto alla musica. Il marchio piemontese allestirà infatti un palcoscenico diffuso, mescolando degustazione, intrattenimento musicale e condivisione. Uno dei tanti modi per vivere Sanremo e per vedere il Festival da un'altra prospettiva, con una settimana ricca di eventi dal 22 febbraio per finire l'1 marzo. “Per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto di essere presenti al Festival con un progetto ancora più strutturato” ha dichiarato il Presidente del Gruppo Elah Dufour Novi Guido Repetto. “Un progetto arricchito da attivazioni pensate per valorizzare il legame tra il nostro marchio, la musica e il territorio”. Presidi dinamici, dove il brand non si limita a pubblicizzare un prodotto ma crea un evento. A partire da via Matteotti, a pochi passi dall'Ariston, dove verrà allestito il truck brandizzato Crema Novi. Lì cittadini, visitatori e fan del Festival potranno degustare Crema Novi, il prodotto di punta dell’azienda, con assaggi che reinterpretano anche alcune specialità della tradizione ligure, tra cui i celebri Baci di Sanremo. Ma non solo cioccolato, il truck sarà affiancato da un Glass Box trasparente pensato per ospitare eventi live, con un palinsesto dedicato agli artisti emergenti: Chiamamifaro, Camo, Bandito e Marchia, oltre al gioco musicale “Indovina la dolcezza”: 45 secondi per indovinare i brani iconici della musica italiana.