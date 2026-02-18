Sanremo 2026, ma che fine hanno fatto le band? Carlo non fa i Conti con un pezzo di storia del Festival che vi raccontiamo noi: dai Timoria e i Bluvertigo ai Maneskin e gli Eiffel65

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte. I big in gara stanno scaldando i motori, i co-conduttori fremono all’idea di pronunciare le parole: “dirige l’orchestra…” e Carlo Conti è pronto a far rientrare ogni qualsivoglia polemica all’orizzonte e a difendere il Festival, come un buon portiere suole fare con la sua porta durante un match dei mondiali. Tutto pronto, tutti presenti, ma c’è “un” grande assente quest’anno: le band! Dove sono finiti “i complessi”, come li chiamerebbero i boomer? Pare che il direttore artistico quest’anno se ne sia dimenticato; ci pensiamo noi di MOW a rinfrescarvi un po’ la memoria. D’altronde il palco dell’Ariston è stato il trampolino di lancio per molti gruppi musicali, così come è vero che lo stesso palco è sempre stato specchio della discografia del tempo. E, in effetti, anche la discografia italiana attuale pare aver dimenticato che si può fare musica anche all’interno di un collettivo dove ci sia gente che sappia suonare qualche strumento e che sappia addirittura settarlo un autotune, non solo usarlo! Ma facciamo qualche passo indietro, per la gioia dei Millennial!

Nel 2000 l’Ariston accoglie dei giovanissimi Subsonica nella categoria Campioni con “Tutti i miei sbagli”, una bomba elettronica dirompente nel tempio del melodramma che è il Festival a quei tempi. Ma il 2000 è anche l’anno sanremese di Tiromancino e Riccardo Sinigallia che, partecipando nella categoria Giovani, iniziano a tracciare le loro “Strade” verso il pop con sfumature indie che avrebbe conquistato il pubblico. Nel 2001 ci sono anche coloro che all’Ariston avevano preso la residenza: i temutissimi Matia Bazar che si piazzano terzi in classifica con la loro “Questa nostra grande storia d’amore”, solo perché sopra di loro ci sono niente popò di meno che Giorgia ed Elisa, vincitrice da appena esordiente. E come dimenticare i Sottotono e le loro “Mezze verità”, un hip-hop melodico con venature di ballata urbana, o i Bluvertigo fronteggiati da un Morgan smaltato che cospargono “Assenzio” di fronte alla platea di borghesi impettiti tipica della kermesse.I vincitori della categoria Giovani sono i Gazosa che esordiscono giovanissimi con “Stai con me (forever)”; subito dopo sarebbero diventati il jingle di una nota compagnia telefonica e avrebbero accompagnato (o tormentato, a seconda dei gusti) la nostra estate.

Il 2002 è l’ANNO e a confermarlo è la partecipazione delle Lollipop, appena uscite da uno dei primi esperimenti talent “Popstars”; cinque ragazze che incarnano caratteristiche diverse sulla scia del successo mondiale delle Spice Girls, anche se il loro si rivela di certo un successo più fugace e meno clamoroso. A portarle al Festival era stato il boom della loro “Down down down” che aveva sfiorato le vette delle classifiche italiane; all’Ariston si presentano invece con una memorabile “Batte forte” con tanto di coreografia e archetti tipica delle girl band: outfit improbabili, acconciature da “ma perché?” e stecche a destra e a manca che rendono difficile decidere chi è la più stonata, eppure abbiamo apprezzato il tentativo e in segreto ancora la balliamo di fronte allo specchio di casa o in macchina, coi finestrini rigorosamente alzati. Nota a margine per i Timoria che partecipano orfani di Francesco Renga, ma con un affascinante Omar Pedrini che tutte ci saremmo portate volentieri a “Casa mia”.