Ma davvero Brumotti avrà un programma tutto suo su Rai 2? Dopo Cerno, ecco cosa sta succedendo a TeleMeloni. E intanto Brachino...

C'è poi la questione talk show serale: perché anche se non è quello di Brumotti, Rai 2 è da tempo in cerca di avere uno spazio d'informazione in prima serata. A partire da marzo, era atteso un talk show affidato niente di meno che a Claudio Brachino, nome che per anni è stato volto di Videonews. Secondo le anticipazioni trapelate finora, ad affiancarlo ci sarebbe stata una squadra di opinionisti composta da Hoara Borselli, Mario Sechi e, di nuovo lui, Tommaso Cerno. Nomi molti vicini al governo e alle sue posizioni dunque, per un talk si pensava potesse fare campagna anche per il referendum. Invece, sempre secondo quanto scrive Dagospia, la partenza è slittata a maggio: non solo, perché ora Brachino sarebbe fuori dai giochi. Se dunque rimane in piedi il progetto di un talk politico per il mercoledì in prima serata, si sta cercando il nuovo conduttore, perciò aspettiamoci presto un nuovo totonomi tra i fedelissimi.