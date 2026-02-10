Ve lo avevamo detto un anno fa! Tommaso Cerno arriva in Rai con una striscia quotidiana. Ecco tutto quello che si sa

Noi di MOW ve lo avevamo annunciato a luglio, adesso è ufficiale: Tommaso Cerno avrà un programma in Rai. Dopo la direzione de Il Giornale, a cui è passato da quella de Il Tempo, e lo spazio nel contenitore per famiglie Domenica In, ora Cerno gestirà uno spazio televisivo tutto suo. Ma se la scorsa estate si vociferava di Rai 3, alla fine la rete scelta sarà Rai 2. Non si sa ancora molto, tranne che il giornalista sarà alla conduzione di una striscia quotidiana di circa cinque minuti, in onda prima del telegiornale delle 13.00; la partenza sarebbe prevista per inizio marzo.

A dare maggiori informazioni sul programma è stato La Notizia, secondo cui Tommaso Cerno avrà a disposizione uno studio a Roma e uno a Milano. Ad aiutarlo come autore, si riconfermerebbe Alessandro Usai, con cui già lavora per gli interventi a Domenica In. Usai è il cognato del Ministro della Cultura Alessandro Giuli: la sorella, Antonella Giuli, è assunta all'ufficio stampa della Camera dopo aver seguito per anni la comunicazione di Fratelli d'Italia. Sempre secondo La Notizia, la striscia partirebbe in concomitanza con la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia: Cerno è un fervente sostenitore del “si” e avviare il programma nel pieno della campagna elettorale, non sarebbe certo una scelta casuale.