Ma davvero Paolo Petrecca viene pagato 217.000 euro all'anno per scordarsi i nomi alle Olimpiadi invernali?

La monumentale figuraccia di Paolo Petrecca in diretta nazionale alle Olimpiadi non è un sogno, ma un incubo in cui non si riesce a smettere di ridere per non dover piangere. Questo signore, sapete quanto viene pagato per dimenticarsi davanti agli occhi del mondo intero i nomi dei personaggi interessati? 217.781 euro all’anno lordi effettivamente percepiti al 2024, di cui 198.814 in quanto retribuzione fissa, 2.881 accessoria e 16.086 variabili. Mica male eh? Del 2025, per adesso nella sezione trasparenza della Rai non v’è nulla, ma pensate quando verrà fuori il compenso. Un po’ di vergogna no? Chi lo ha messo lì? La responsabilità della sua figura di m**a è certamente sua e personalissima, ma del suo stipendio non proprio. S’indignano tutti per il canone, ma è per questo che varrebbe la pena farsi qualche domanda in più. Perché va bene farsi due risate, sì, ma quelli sono i soldi che dovrebbero essere investiti nel futuro del giornalismo, nel rendere migliori gli stipendi di una categoria sfruttata per pochi soldi, contrattini maledetti e nessuna certezza per chi lavora con passione e tiene la schiena dritta, umiliato e intimidito da chi si sente di avere le spalle coperte. A vedere queste cose viene la tentazione di vendersi al migliore offerente e finalmente rilassarsi un po’, farsi gli affaracci propri e sfruttare la propria posizione per i propri interessi privati. Paolo Petrecca, Direttore Sport e Testata Rai sport. Chi era prima di arrivare a questo punto così basso del giornalismo italiano?