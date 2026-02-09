Siamo stati in mezzo agli scontri a Milano per le Olimpiadi e abbiamo capito che i veri “nemici dello Stato” non sono i centri sociali

Mentre va in onda l’alterco un agente della Digos si avvicina velocemente ad un cumulo di monnezza e ne estrae due pesanti barre di ferro, potenziali armi, e le sposta lontano. Tra i giornalisti si continua a sperare che tutto vada per il meglio. Tragedia sarebbe dover starsene in giro fino a notte tarda, perché si sa, questi scontri duran finché possono durare. Però si vede che comunque sono tutti un po’ stanchi. Sono le 5, già due ore di camminata, son due giorni che si fanno cortei. Il giorno precedente la stessa gente ha sfilato nel quartiere di Sansiro dalle 6 alle 9 di sera. Un corteo, quello del giorno precedente decisamente meno partecipato, appena qualche centinaio di persone. Gente di quartiere che teneva per mano i figli, gente di quartiere. Figli che poi ogni tanto pigliavano il microfono della rivoluzione e gridavano con candore “Israele vaff**o col c**o in c**o”. Tutta questa moda delle parolacce va detto, è colpa degli americani e dei loro polpettoni che ci andiamo a guardare al cinema. A San Siro gli inquilini delle case popolari tra le mura tatuate di graffiti firmati dal Comitato Abitanti Sansiro si affacciavano alle finestre, ma erano tutti uomini senza volto, sagome scure che si stagliano nella luce sparsa dai lampadari e dagli abatjour accesi dentro quelle piccole case dall’intonaco scrostato, tatuato di graffiti. Di alcune sagome s’illuminava il volto vagamente di arancione per il riattizzarsi del braciere di una sigaretta portata alle labbra con gesto misurato. I bambini giocavano a pallone e si affacciano dalle inferriate dei cancelli ridendo. Era forse per loro una grande festa, una scusa per restare svegli un po’ più del solito e si aggrappavano con le loro piccole mani alle barre arrugginite dei cancelli, tenuti chiusi di fronte ad un aborto di rivoluzione. I proprietari cinesi di un bar insieme ai loro figli osservavano divertiti il corteo da dietro la vetrina come si osservano da dietro il vetro protettivo gli animali selvaggi che si agitano in uno zoo. Ad ogni modo, il giorno dopo, la stessa gente con più o meno 9500 ospiti in più non sentono la stanchezza nelle gambe e riprendono a camminare da dove li avevamo lasciati, in piazza Bonomelli. Alla volta del Mercato Comunale di Corvetto. “Finché non sono violenti ognuno è libero di dire quel che vuole”, commenta un vecchietto che osserva anche lui divertito come i baristi cinesi di quel bar a San Siro. Si regge su due stampelle, ha gli occhi azzurri, i capelli bianchi e una coppola. Quando sorride, sorride con un dente solo, l’unico che gli è rimasto. Ma tutto questo alla stampa internazionale, Fox news, televisioni cinesi e tanto altro, non interessa. Infatti, tempo dieci minuti e sul tetto in lamiere arrugginite del fatiscente Mercato Comunale salgono un po’ di manifestanti che accendono razzi segnalatori rossi che fanno un gran fumo, anche qui appendono degli striscioni e iniziano a criticare la scelta di costruire uno studentato di lusso nel cuore di un quartiere popolare. Lo studentato di cui parlano si affaccia su quella piazza, e gli studenti che abitano quella struttura attirati dal rumore si affacciano chi in ciabatte, chi in accappatoio dai balconi.