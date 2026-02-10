Paolo Bonolis fa le prove per Sanremo? Taratatà è lo show che mancava a Canale 5, e vi spieghiamo perché

Il programma non è in realtà nuovo al piccolo schermo, dato che si tratta di un format trasmesso da Rai 1 dal 1998 al 2001. È invece nuova la ventata di freschezza che ha portato sulla rete ammiraglia Mediaset, la cui prima serata si perde tra soap turche, gli immarcescebili programmi della De Filippi e qualche tentativo di tornare a puntare sulla fiction, come nel caso di A testa alta e Colpa dei sensi.

Taratatà non è la solita serata musicale in cui ogni cantante arriva, si esibisce con un brano, se è fortunato un paio di parole di circostanza con i conduttori, e poi tanti saluti. Alla ChorusLife Arena di Bergamo infatti, gli artisti si scatenano: a Taratatà puoi sentire Giorgia e Max Pezzarli cantare insieme Hanno ucciso l' Uomo Ragno, Ligabue ed Elisa in A modo tuo, Biagio Antonacci ed Emma su Se io se lei.

L'atmosfera è calda: il pubblico dagli spalti si fa sentire ed è difficile non far partire il karaoke da casa. Perché quello che fa Taratatà, oltre a mettere al centro la musica come da titolo, è rendere protagonista anche il pubblico. Bonolis lo ripete in continuazione che ci sono 4500 spettatori: che la telecamera inquadra continuamente, che il conduttore raggiunge per sedersi sui gradini, che i cantanti coinvolgono appena possono. E poi si canta: si canta tantissimo, si duetta, si gioca con la musica senza rimanere ingabbiati nell'esecuzione veloce di un pezzo. L'ospite arriva sul palco, si intrattiene, si esibisce insieme ai colleghi. Giorgia, Emma, Ligabue, Biagio Antonacci, Max Pezzali, Elisa tirano fuori anni di repertorio dal cassetto, ricordandoci che potenza di fuoco può essere un artista quando ha una band e un contesto adatti a sostenerlo.