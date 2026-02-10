Cara sinistra, ascolta Erri De Luca intervistato da Gomez. È l’antidoto ai Barbero: sionista, pro-Ucraina, lettore della Bibbia

Cattivi o buoni che siano, i maestri - che stanno sparendo - sono un patrimonio contro il quale si sta compiendo il peggiore dei crimini intellettuali: il delirio ideologico e dunque culturicida. Erri De Luca, per esempio, non ha nulla a che vedere con la nuova sinistra. Potrebbe essere anche giusto così, dal momento che lo stesso scrittore auspica un partito - che ora non c’è - che sia “esclusivamente giovanile” e cioè fatto da ragazzi - che in Italia non ci sono - e cioè non da Erri De Luca. Eppure, tanta saggezza è più giovanile della rigidità, neanche morale, ma capricciosa dei giovani di sinistra. Contro cui si può fare buon uso dell’intervista del 7 febbraio a La Confessione.

Erri De Luca dice cose serissime in modo molto onesto, mentre Peter Gomez, cercando di fare il suo lavoro (e forse qualcosa di più, di sbagliato, di troppo), prova a tirargli fuori qualche ammissione di colpa, se non qualche confessione vera e propria (come quando gli chiede se lui sia a conoscenza dei particolari dell’omicidio di Calabresi). Erri De Luca, che ne La parola contraria ricorda a tutti quanto di lui certamente non si può dire, e cioè che sia un intellettuale poltronaro, pigro e comodo, uno di quelli che fa la rivoluzione col culo degli altri, da Gomez smonta il menù di banalità di chi oggi si sente la nuova avanguardia politica. Sui fattacci di Torino per Askatasuna fa capire subito da che parte sta: dalla parte di Askatasuna. Si chiede perché il poliziotto fosse da solo in mezzo alla gente quando, ironizza, di solito è il contrario e ci sono tanti poliziotti intorno a pochi manifestanti. Forse l’errore è a monte, dell’agente, e ciò che è seguito, dice, “sono cose che capitano normalmente” in quei contesti. Non ha problemi, tuttavia, a definire le martellate la poliziotto, quella violenza, per nulla rivoluzionaria, tantomeno proletaria: sono, dice, “scontrini” (almeno per chi ha vissuto gli Anni Sessanta) certamente “abusivi”, lontani dai sentimenti che hanno animato le decine di migliaia di persone in piazza. È violenza senza scopo, dunque neanche lontanamente strumentale, dunque fine a se stessa, e dunque per nulla rivoluzionaria, di certo non marxiana (poiché la violenza non può che essere un mezzo). Si può essere d’accordo o meno (chi scrive crede che quella violenza sia invece espressione di inciviltà insita nell’interpretazione che della dialettica dà Marx). Ciò che conta è comunque la pacifica serenità con cui sostiene, allo stesso tempo, di essere dalla parte dei civili senza essere dalla parte degli scemi.