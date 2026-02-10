Monostatic dei Les Votives dimostra che dopo X Factor il loro posto non è l’Italia

I Les Votives li avevo conosciuti guardando X Factor e da subito ho avuto la sensazione che fossero i più centrati e maturi, quelli belli da vedere e da ascoltare. Forse con un giudice sbagliato, probabilmente li avrei voluti vedere sporcarsi di più e allontanarsi dai loro mood inglesi, ma in ogni caso si stava bene ad ascoltarli. Successivamente li ho seguiti perché mia figlia, anima british, a suo agio tra indie rock, tormentoni estivi e balletti virali, ne ha fatto la sua bandiera. Tra un’apertura ai Duran Duran agli I-Days di Milano, il tour italiano dei Thirty Seconds to Mars e i Simply Red al Forum di Assago, ho imparato ad ascoltarli e guardarli — perché sono proprio belli da guardare. E ho pensato: sono fighi anche se non stanno nella loro comfort zone, dove il pubblico non è il loro e dovrebbero essere solo di contorno e invece si fanno ascoltare. Tenendo conto che ormai sono diventati un po’ di famiglia, che ci accompagnano nei viaggi in macchina, dove se una cosa non funziona per me non l’ascolto solo per amore della pargola, posso dire che quei tre funzionano. Funzionano di brutto.