Ma davvero Bad Bunny indossava un giubbotto antiproiettile sotto il vestito al Super Bowl? Magari ha paura che Trump gli spari, ma qual è la verità?

Ma proprio ai Grammy Bad Bunny si è scagliato contro Trump, l'Ice e i suoi metodi brutali contro i latini e gli immigrati: “Fuori l'Ice! Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani” ha detto dal palco, facendo infuriare ancora di più i conservatori. E allora ecco che torna il presunto giubbotto antiproiettile. Bad Bunny ha cantato all'halftime show del Super Bowl, celebrando le sue origini e l'intera America. Quindici minuti di show in cui il campo da gioco si è trasformato in Vega Baja, il paese di origine di Bad Bunny, e l'artista ha messo in mostra il meglio della sua musica. Lo ha fatto con un outfit targato Zara: prima una camicia con cravatta, sopra una t-shirt che richiama le maglie da gioco del football americano con il suo cognome “Ocasio” sul retro e il numero 64, poi un ampio abito con giacca a doppiopetto. Tutto totalmente bianco. Ancora una volta vestibilità larghe, “padded” che hanno lasciato spazio ai complottisti. Servono a coprire le protezioni balistiche? Ha paura che Trump lo spari? Non lo sappiamo, certo che farlo in uno degli eventi più grandi e controllati del mondo non sarebbe facile. Fatto sta che per ora non ci sono fonti che confermino in alcun modo l'ipotesi dell'armatura in kevlar, e la vestibilità degli abiti è dettata probabilmente da una scelta di styling. Anche questa volta gli investigatori di TikTok potrebbero aver fatto un buco nell'acqua.