Bad Bunny al Super Bowl fa quello che avrebbe voluto fare Ghali alle Olimpiadi. E il commento di Trump è la medaglia più preziosa: lo “schiaffo agli Usa” durante la partita più seguita del mondo

Bad Bunny è stato quello che Ghali non è riuscito ad essere. Per grandezza, caratura internazionale e, soprattutto, coraggio. Ma lo sapevamo già, da quando sul palco dei Grammy Awards - dove ha vinto il premio per il miglior album dell'anno - aveva detto: “Ice, fuori. Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”. Bad Bunny, al secolo Benito Antonio Martínez Ocasio, è infatti nato e cresciuto in Porto Rico, e più volte ha rivendicato le proprie origini. E dopo i Grammy l'artista latino è andato a farlo nel tempio dello sport americano, il SuperBowl. La finale del campionato di football americano con milioni di spettatori, l'evento più orgogliosamente a stelle e strisce di tutti. Già l'annuncio della sua partecipazione all'halftime show aveva scatenato l'indignazione della galassia Maga, che aveva subito reagito organizzando un contro-show con Kid Rock in diretta streaming. Ma se Ghali alla cerimonia di apertura si è appellato alla censura per poi limitarsi a leggere la poesia di Rodari e dileguarsi, il trapper latino è andato fino in fondo. Nel cuore dell'America Bad Bunny ha messo in scena la sua Porto Rico, in mezzo a canne da zucchero, cespugli, ballerini e vecchietti che giocano a carte su sedie di plastica. Ha cantato un medley dei suoi successi spostandosi per il campo da gioco come su una cartina dei suoi ricordi, con in mano un pallone da football. Fino al touchdown finale, quando ha portato il pallone nella End Zone per poi lanciare il messaggio più potente. “God bless America” ha detto il cantante - una delle poche frasi in inglese dello show - poi seguita da un elenco e dalle bandiere di tutti i paesi del Sud, Centro e Nord America. Perché l'America non è solo Usa. Un messaggio fortissimo di inclusione, di identità multiculturale.