Delitto di Garlasco: ok la battaglia di consulenze sull’ultima notte di Chiara Poggi e il PC di Alberto Stasi, ma De Rensis che asfalta Garofano toglie la scena a tutto

La notizia, quella vera e rigorosa, è che il castello del movente è crollato sotto il peso della tecnica informatica per una parte, mentre per un’altra parte, pur trattandosi di dati scientifici e quindi non così tanto interpretabili, la situazione è esattamente opposta. Risultato? Siamo alle solite. Chiara Poggi, la sera prima di morire, ha scoperto il "lato oscuro" del fidanzato aprendo la cartella "Militare" innescando un delitto d’impeto nato dallo schifo? La risposta definitiva, a questo punto, potrà (e dovrà) darla solo Paolo Dal Checco, consulente incaricato di analizzare le stesse copie forensi dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Intanto ieri, dopo le spiegazioni già date anche da Porta e Occhetti, il consulente della difesa Stasi, ieri intervistato proprio da Giletti, ha spiegato che Chiara non ha mai visto quelle foto. Non c'è stato alcun accesso consapevole. E che quello che i periti della parte civile hanno scambiato per un’azione umana è stato, in realtà, il lavoro automatico del sistema operativo o di un antivirus che, mentre Chiara salvava la tesi di Alberto e copiava file sulla chiavetta, faceva il suo mestiere in sottofondo. Il materiale "raccapricciante" citato nelle sentenze? Foto erotiche (alcune porno) da web, roba che il sistema ha processato da solo mentre lei faceva altro.