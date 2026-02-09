Ma davvero Giorgia Meloni non censura i comici come dice? Peggio, li querela. Parla Daniele Fabbri: “Far passare le proteste per Pucci per censura è tipico di chi non tollera il dissenso”

Andrea Pucci a Sanremo: secondo te era giusto o no che fosse stato scelto come co-conduttore?

Più che "giusto", direi "doveva succedere prima o poi": è un comico di destra, ovvio che venga invitato nella principale kermesse di TeleMeloni. Come era ovvio che molta gente protestasse, e giustamente: Pucci molte volte è stato proprio spiacevole, io difendo sempre (o quasi) quello che fanno i comici sul palco anche quando non condivido, ma le storie di Instagram non sono un palcoscenico! E anche sul palco non è che va sempre tutto bene (vedi la famosa battutaccia su Zorzi...).

Comunque, il canone Rai lo paghiamo tutti, è giusto che ci siano le proteste se qualcuno è in disaccordo, è proprio il senso della democrazia.

Alla fine si è ritirato: possiamo parlare di censura?

Ma proprio no! Non è stato cacciato via da qualche dirigente né ha subìto pressioni da qualche politico, anzi è stato Pucci stesso a rinunciare a causa degli insulti ricevuti. Cosa che mi lascia molto perplesso perché se sei un comico, specie del suo calibro, gli insulti li devi saper gestire. Forse ha preferito stare tranquillo, dato che l'anno scorso ha avuto un malore ed è stato operato alle coronarie: già Sanremo è una rogna normalmente, e vista la piega che stava prendendo già dall'annuncio, magari ha voluto pensare prima alla salute, lo capirei e in caso avrebbe fatto benissimo!

Resta il fatto che non è censura, i cittadini non hanno il potere di censurare nessuno, far passare le proteste per censura è tipico di chi non tollera il dissenso.