Sanremo 2026, Andrea Pucci si ritira perché s'è ca*ato sotto! (No, non c'entrano gli insulti né la politica)

Andrea Pucci simbolo della libertà di espressione, anzi martire della stessa a causa della pericolosa deriva sinistroide che starebbe avvelenando l'Italia intera, non era nella Bingo Card di nessuno di noi per questo 2026. Infatti, è una panzana, qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Esiste soltanto perché Meloni, come Ignazio La Russa e altri esponenti del Governo hanno deciso di farne un dramma sui social, indicando a oppositori ed elettori su quale argomento scannarsi oggidì. Così, la meglio intellighenzia che ci meritiamo discetta di Pucci, come se nulla di più importante stesse accadendo nel mondo qui e ora. E lo fa solo per ritrovarsi dalla parte giusta della storial social, con la coda dell'occhio rivolta sempre all'engagement, bandiera K trionferà.

Basterebbe aver seguito Sanremo negli anni per capire come mai un comico possa, e forse debba, tenersi ben lontano dalla kermesse. L'Ariston è un palco parco di applausi per chi fa ridere di mestiere. Il pubblico in sala è riuscito a gelareperfino Aldo, Giovanni e Giacomo quando, nel 2016, riproposero il loro mitologico sketch di 'Pdor'. Fu considerato 'fuori contesto' e il trio ricorda ancora quell'accoglienza glaciale come uno dei momenti più terrificanti della loro pur trentennale carriera, letteralmente, e citiamo, 'il punto più basso'. Fatto conto anche che la stampa, l'indomani e nei giorni a venire, li diede per 'oramai morti', dal punto di vista artistico. Tutti e tre, in svariate interviste, lo raccontano ancora oggi, tipo trauma da elaborare in terapia. E son passati dieci anni, non due giorni. Avevano un colore politico ben preciso e manifesto? No. Semplicemente, nemmeno loro piacquero alla platea. Platea piuttosto difficile se vogliamo ricordare, anche, il surreale caso di Maurizio Crozza (non proprio un fervente destrorso, se fosse il caso di specificare)...