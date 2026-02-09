Il giornalista Gonzato (Libero) aggredito e derubato in stazione da una gang: “Dietro questo nordafricano, o italiano di seconda degenerazione, c’erano i suoi sodali. Avevano il coltello in tasca”. Una storia che abbiamo già sentito

Oddio, certo, qualche indice aumenta. Quello dei ragazzi e degli stranieri che commettono crimini. I dati sono del Sole24Ore. Gli stranieri, che sono meno del 10% in Italia, commettono un terzo dei crimini. E se parliamo, come stiamo in effetti parlando, di furti con destrezza, furti con strappo e rapine in pubblica via, l’incidenza è del 60%. Questo dato va letto insieme a un altro. Oltre il 70% dei reati commessi da stranieri è commesso da irregolari. Dunque l’integrazione, quando funziona, funziona, e gli stranieri non commettono più crimini degli italiani. Quindi non c’è razzismo. Bisogna puntare e auspicare l’integrazione. Il problema, quindi, diventa pratico. Cosa fare nel frattempo? Mentre si integrano? E quanti ne possiamo integrare? Quelli che non riusciamo materialmente a inserire in programmi di integrazione, che fine devono fare? Come si bilancia l’integrazione e la sicurezza? A forza di voler integrare stiamo disintegrando la tranquillità di chi vive e nasce in Italia. La povertà fa male, il senso di esclusione pure, di certo l’alienazione e il senso di straniamento per essere stati catapultati in luoghi con cultura e modelli sociali diversi peggiora la situazione. Ma anche essere derubati, anche non sentirsi sicuri, anche restare impotenti di fronte a quattro stronzi che di rapinano in treno è brutto. È un’affermazione banale ma ormai non è più banale dirlo. A meno che tu non voglia essere chiamato razzista e fascista e dunque finire derubato, oltre che dei tuoi beni, anche della tua dignità morale.