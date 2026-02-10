La Rai che si fa fregare i diritti sulle Atp Finals è una cosa gravissima e non riguarda solo il tennis

Ma il problema è più profondo. Da decenni ormai la Rai sta infatti assistendo a progressivo depauperamento del suo palinsesto sportivo. La Serie A non è in chiaro ormai dagli anni '90, e da qualche anno Coppa Italia e Supercoppa Italiana sono passate a Mediaset. F1 e MotoGp sono finite a Sky all'inizio degli anni 2010, e ora anche il tennis sulla tv di Stato è ridotto all'osso. I tornei dello Slam sono divisi fra Sky e Eurosport, la Coppa Davis è di SuperTennis. A rai Sport era rimasta fino allo scorso anno, oltre alla Finals ora perse, la possibilità di trasmettere una partita al giorno degli Internazionali di Roma, che resta da vedere se verrà confermata.

Alla Rai sono rimaste le principali discipline olimpiche: i mondiali e gli europei di atletica e nuoto, la Coppa del Mondo di sci, il ciclismo sempre in condivisione con Eurosport.

Addirittura per quanto riguarda le Olimpiadi, l'evento nazionalpopolare per eccellenza, la Rai non ha mai acquisito negli ultimi anni in prima battuta i diritti tv. Dal 2018 sono in mano a Warner Bros. Discovery. Ma il Cio, con un accordo, ha deciso di assegnare i diritti anche al gruppo Ebu (European Broadcastin Union), che riunisce le reti pubbliche europee. Le due società avevano presentato un’offerta congiunta valida per 49 Paesi europei, Italia compresa. La Rai quindi, come tutte le altre emittenti pubbliche europee, trasmetterà un numero limitato di ore in chiaro: 250 complessive in tutta l’edizione. Questo costringe spesso a saltare da un evento all'altro, tagliando le premiazioni o spezzoni di gara e rischiando di perdersi alcuni dei momenti salienti.

La prossima partita ora sarà quella riguardante i Mondiali di calcio che si giocheranno questa estate. Dove la Rai si lotterà i diritti con Mediaset, Sky e Dazn.

Ma la provocazione è, in questi termini Rai Sport ha ancora senso di esistere? Che servizio pubblico offre la rete sportiva della tv di Stato se non riesce a garantire la trasmissione degli eventi di maggiore interesse? Se non riesce quantomeno a garantire agli italiani di vedere l'Italia vincere? Se per la maggior parte dell'anno al canale 58 sono relegati eventi “minori” per visibilità e audience? Rai Sport sta perdendo il suo obiettivo di democraticizzare lo sport, ormai largamente in mano alle pay tv e alle private. L'impressione è che a viale Mazzini siano rimasti con il cerino in mano, e a partire dalla direzione potrebbe essere l'ora di un ampio rinnovamento.