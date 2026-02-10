Paura per Kimi Antonelli! Incidente a San Marino e Mercedes AMG GT distrutta: cos’è successo

Inizia con un brivido di troppo il 2026 di Kimi Antonelli. Nella notte tra sabato e domenica 7-8 febbraio, mentre era a bordo della sua Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, il pilota è stato vittima di un grave incidente nei pressi di San Marino, fortunatamente senza alcuna conseguenza. A confermarlo è stata la Mercedes attraverso una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l’unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.

L’incidente è avvenuto in superstrada, più precisamente in località Serravalle. Le cause, invece, come riportato da Il Resto del Carlino, non sono ancora note e sono al vaglio delle forze dell’ordine. Al momento si sa che l’auto ha improvvisamente perso il controllo mentre viaggiava in direzione della Città di San Marino. Il primo impatto è avvenuto contro un palo della segnaletica sul lato destro della carreggiata; poi, la vettura è stata sobbalzata verso il centro della strada, colpendo per due volte il guard rail spartitraffico prima di terminare la sua corsa contro un muretto di contenimento sul lato opposto.