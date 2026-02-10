Paura per Kimi Antonelli! Incidente a San Marino e Mercedes AMG GT distrutta: cos’è successo

Inizia con un brivido di troppo il 2026 di Kimi Antonelli. Nella notte tra sabato e domenica 7-8 febbraio, mentre era a bordo della sua Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, il pilota è stato vittima di un grave incidente nei pressi di San Marino, fortunatamente senza alcuna conseguenza. A confermarlo è stata la Mercedes attraverso una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l’unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.
L’incidente è avvenuto in superstrada, più precisamente in località Serravalle. Le cause, invece, come riportato da Il Resto del Carlino, non sono ancora note e sono al vaglio delle forze dell’ordine. Al momento si sa che l’auto ha improvvisamente perso il controllo mentre viaggiava in direzione della Città di San Marino. Il primo impatto è avvenuto contro un palo della segnaletica sul lato destro della carreggiata; poi, la vettura è stata sobbalzata verso il centro della strada, colpendo per due volte il guard rail spartitraffico prima di terminare la sua corsa contro un muretto di contenimento sul lato opposto.
Gli urti hanno causato gravi danni al veicolo, lo stesso che Mercedes gli aveva regalato alla vigilia della stagione, con tanto di livrea F1 e specifiche tecniche da paura. Sempre secondo Il Resto del Carlino, poi, una volta intervenuta sul posto la Polizia Civile avrebbe ricostruito una traiettoria di circa 144 metri, un elemento che farebbe pensare a una velocità di percorrenza elevata. Fortunatamente, non si registrano conseguenze per gli occupanti e non sono rimasti coinvolti altri veicoli, come chiarito anche dalla nota diffusa dalla Mercedes. Resta da chiarire, però, chi fosse effettivamente al volante della supercar.
Un brutto spavento ma senza alcuna grossa conseguenza, se non per i danni alla vettura. E infatti, Kimi sarà regolarmente in pista per i test del Bahrain, penultima sessione di prove che prenderà il via mercoledì 11 febbraio. Non il migliore degli inizi per la sua seconda stagione in Formula 1.