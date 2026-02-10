Jutta Leerdam oltre le lacrime di Jake Paul: ma chi è la medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina?

Durissime critiche sono arrivate anche dall'ex calciatore orange Johannes Gerrit Derksen, oggi opinionista sportivo: “Vive già come una milionaria, con jet privati ​​e tutto il resto. Il suo comportamento è orribile per me. È come quello di una diva non di una professionista prossima ad una Olimpiade. Se fossi il suo allenatore, non lo tollererei. A poco a poco tutta l'Olanda sta iniziando a stancarsi del suo comportamento”.

Ma poi le Instagram Stories finiscono, e rimangono il ghiaccio, le lame d'acciaio e la pista. Leerdam ha gareggiato ieri nella finale dei 1000m. Al suo fianco la giapponese Miho Takagi, proprio lei le arrivò davanti a Pechino. Il suo opposto, privata, privatissima, discreta, giapponese in tutto. Le due atlete partono ma gli occhi sono puntati sulla tuta arancione che scivola velocissima sul ghiaccio. Passa avanti e prende vantaggio, sempre di più, potrebbe essere medaglia, potrebbe essere oro, ma non solo. Jutta taglia il traguardo e il cronometro si ferma su 1'12''31, è il nuovo record olimpico.

E allora in un attimo si spengono le polemiche, la sua vita privata passa, giustamente, in secondo piano. Resta un risultato sportivo straordinario e delle lacrime, vere, che sbavano il trucco pesante sulla faccia della nuova campionessa olimpica.