Inizia la guerra dei motori in Formula 1? Anche Red Bull si schiera contro Mercedes: ecco cosa può succedere a Melbourne (e non solo)

Manca ancora un mese alla prima gara della nuova Formula 1, ma il caos è già iniziato. Tutto perché il motore Mercedes, che nel corso dello shakedown di Barcellona ha impressionato per numero di chilometri percorsi senza alcun problema, beneficerebbe di un trucchetto che varrebbe ai motorizzati della Stella almeno dieci cavalli in più rispetto a tutti gli altri. Una questione che si era già discussa prima di Natale, ma che ora è tornata alla ribalta. E lo ha fatto con un colpo di scena: dopo Ferrari, Honda e Audi, anche Red Bull si sarebbe schierata contro le Frecce d’Argento, nonostante inizialmente si pensava potesse beneficiare della stessa trovata.

Per Mercedes - e per i suoi team clienti - è un problema grosso, perché adesso negoziare ai tavoli decisionali del circus potrebbe diventare molto più complicato. Nello specifico, durante l’ultima riunione della commissione power unit, gli altri motoristi avrebbero chiesto la revisione del cavillo regolamentare che permetteva alla squadra di Toto Wolff di raggirare le regole e, qualora tale richiesta venisse approvata dalla F1 Commission e ratificata dalla Fia, si dovrà cercare un compromesso. Il tutto a tre settimane dalla prima gara, motivo per cui intervenire a livello meccanico sulla power unit sembrerebbe impossibile.