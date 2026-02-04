Lewis Hamilton trova Kim Kardashian, lascia il suo team e sorride alla Ferrari. Ma se dovesse andare male…

Il 2026 non sarà solo l’anno della verità per la Ferrari. Lo sarà anche per Lewis Hamilton, dopo una stagione lontanissima dalle aspettative che lo avevano accolto a Maranello. Quasi sempre lontanissimo da Charles Leclerc, quasi mai in sintonia con il mondo della Ferrari, a 360°: facce sconsolate, dichiarazioni e uscite pubbliche troppo spesso criptiche e un feeling mai sbocciato non solo con la SF-25, ma anche con il suo ex ingegnere di pista, Riccardo Adami. Gli ingredienti per un calvario sportivo ci sono stati tutti, nonostante il continuo “Ce la faremo” ripetuto più volte sui propri social per commentare quanto successo in pista. È stato un anno duro, molto più di quanto Hamilton e la Scuderia si aspettassero.

Viene da pensare che, forse, tolti i primi giorni a Maranello e il sabato della Cina, il vero Sir Lewis non si sia mai visto. D’altronde, sin dall’arrivo delle monoposto a effetto suolo si erano viste delle difficoltà, ma mai di questa portata. C’erano stati dei segnali, delle battaglie e pure degli squilli come a Silverstone, a Spa e a Las Vegas, ma mai la situazione vista in Ferrari. E infatti, alla vigilia del 2026 i cambiamenti non sono mancati, da entrambe le parti: la Scuderia ha deciso che Riccardo Adami non sarà più il suo ingegnere di pista, con il sostituto ancora da confermare; Sir Lewis ha detto addio sia al suo manager, Marc Hynes - con cui si era ricongiunto a fine 2024 -, sia alla sua addetta stampa in pista, Gabriela Kwaku Yeboah, da tutti conosciuta come Ella.