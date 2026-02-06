Sinner dice no alle Olimpiadi: perché Jannik non ci sarà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina? Sanremo, Mattarella, la Davis: i rifiuti del campione, l'ossessione per tornare il numero uno

Quello fra Jannik Sinner e i Giochi Olimpici è sempre stato un rapporto complicato. O meglio, un rapporto praticamente inesistente, due rette che non si sono mai incrociate. A Tokyo non ha partecipato per scelta tecnica del suo allenatore dell'epoca, Riccardo Piatti, che ai Giochi preferì il 500 di Washington, poi vinto. A Parigi dovette dare forfait a causa di una tonsillite, ma il sospetto è che la reale causa fosse il caso Clostebol già nell'aria. Ora è arrivato l'ultimo annuncio, Sinner non parteciperà alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il numero 2 al mondo era già stato nominato ambassador dei volontari, e si era paventata l'ipotesi di una sua partecipazione come tedoforo alla cerimonia. Sinner infatti non solo è un simbolo dello sport italiano ma anche un praticante e appassionato degli sport invernali. È arcinoto che agli inizi della sua carriera si dividesse fra tennis e sci, dove dava del filo da torcere addirittura a Giovanni Franzoni.

"Sono sicuro che ci sarà un’atmosfera incredibile. Ci sono tanti italiani in gara soprattutto del nostro Alto Adige, questo è bello perché noi siamo piccoli ma comunque siamo conosciuti nei nostri sport. Sarà bello guardarle", ha dichiarato durante l'Australian Open. Ma alla cerimonia d'apertura l'altoatesino non ci sarà. Difficile da mandare giù, soprattutto per il Coni e l'organizzazione, ma il motivo è semplice: deve concentrarsi sugli allenamenti.