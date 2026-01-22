Sentito Sinner su Franzoni e su quella volta che l'ha suonato? È una lezione di sport per i profeti di futuro

Oggi Sinner è a Melbourne a caccia del terzo Australian Open, Franzoni in Austria, a Kitzbuehel dove si correrà la Coppa del Mondo. Diciassette anni dopo quel foglio riaffiorato con l'ordine di arrivo a San Sicario ha fatto incrociare di nuovo le loro strade. A Sinner è stato chiesto conto di quella vittoria sulle Alpi da bambino, e del suo potenziale nello sci. Nella sua risposta in qualche frase il tennista condensa una lezione di etica dello sport: “Le gare le seguo tutte, sono super contento per lui. Della nostra gara in sé però sinceramente non ricordo niente. Ma sai ti fa anche capire quanto è importante essere forte o scarso quando ha tredici/quattordici anni. A quell'età i risultati in sé possono essere importanti come no. Sicuramente lui sembra uno che ha un grande cuore e uno che ci va sotto con tanto lavoro, gli auguro il meglio. Sapevo di essere forte nello sci però è abbastanza relativo quando sei giovane”.

In queste poche battute c'è prima di tutto la grande umanità di Sinner. Lui tra i due per ora è il campione, quello affermato, senza contare che quella gara l'ha vinta nel 2009. Avrebbe potuto tirarsela, fare lo sborone, dire che sarebbe stato un fenomeno anche nello sci. Invece concede a Franzoni questa carezza che sa di benedizione. Sì perchè Sinner, checchè se ne dica, in questa veste sente di rappresentare lo sport italiano. È l'icona, il più forte, il più rappresentativo, e investe un altro possibile campione.

Poi c'è la lezione da far sentire ad ogni giovane sportivo. È inutile sentirsi arrivati a quattordici anni. Vincere a quell'età può fare piacere ma non vuol dire nulla, la strada è ancora lunga. Sinner dimostra che la narrazione del duro lavoro, dei sacrifici, spogliata da tutta la retorica ha la sua verità. Franzoni in quel foglio dei tempi non è secondo o terzo. È dodicesimo, a quattro secondi di distacco dal primo. Oggi ha vinto di più di tutti quelli che quel giorno lo avevano battuto. È inutile bollare come fenomeni o come scarsi ragazzini in crescita, vale nello sci come vale in ogni sport a tutti i livelli. Quel foglio con la classifica di San Sicario andrebbe appeso in tutte le scuole calcio, le palestre, i circoli e in generale i centri di formazione dei bambini. Quello che davvero contraddistingue i campioni non è il talento, è la testa, l'ossessione che prima o poi porta alla vittoria. “Gareggiare per eccellere, altrimenti non ha senso, altrimenti sto a casa mia a fare altro” ha dichiarato Franzoni dopo il suo primo podio in Coppa del Mondo. La strada per il successo è stata tortuosa. Dopo le gare con Sinner ha dominato il circuito juniores, poi un infortunio ha rischiato di porre fine alla sua carriera. È andato su, poi giù, poi di nuovo su, sci e funicolare. Ora si sta prendendo le sue vittorie, ora sta sbocciando fra la neve. Quel foglio di San Sicario insegna a tutti, e ancora una volta lo sport si fa metafora della vita. La lezione di un grande campione dello sport italiano e di uno che speriamo lo possa diventare.