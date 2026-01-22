Sinner liquida Duckworth, ma chi è Eliot Spizzirri, suo prossimo avversario agli Australian Open? Classe 2001, numero 85 Atp, ha già battuto Fonseca: ecco cosa aspetta Jannik

Il debutto in uno Slam, nel 2024, è agli Us Open, la prima vittoria in un Atp è all’Hall of fame Open. Vince il Challenger di San Diego nel 2025 e nello stesso anno esordisce nel Master 1000 di Miami. Il miglior risultato in un 1000, però, è ad Anversa, dove si ferma ai quarti. In Australia ha già battuto il brasiliano Joao Fonseca, ventottesimo nel ranking ma con problemi alla schiena che lo hanno limitato, e al secondo turno Wu Yibing. Jannik Sinner sarà la più grande sfida della sua carriera. Il numero due del mondo si presenta al match da strafavorito. Sembra una partita facile per lui sulla carta. Ma le partite scontate possono comunque presentare qualche insidia. Carlos Alcaraz nel frattempo ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann e domani se la vedrà con Corentin Moutet alla Rod Laver Arena.