Jannik Sinner perde le partite di tennis di proposito in Australia? Sì, ma niente di serio: ecco cos’è il One Point Slam e perché ha fatto bene 

L’Open d’Australia è alle porte per Jannik Sinner e soci ma c’è un altro torneo che ha tenuto banco down under e che, poco fa, ha decretato il suo re. È il One Point Slam. Di “uno”, oltre al punto, ce n’è un altro ed è il milione di dollari australiani che entra nelle tasche del fortunato sopravvissuto allo spietato metodo di punteggio. Che poi il tennis è già crudele di per sé, ma questo nuovo format ha portato la brutalità (e anche il divertimento) ad un altro livello, con 22 professionisti e 10 dilettanti che si sono affrontati con una pallina soltanto. Non più game, set, match, ma point, match.



Ed è qui che viene il bello. Prima di rivelarvi l’identità del vincitore, vi basti sapere che no, non sono Medvedev o Zverev e nemmeno Paolini o Swiatek (che ha mandato a casa il nostro Flavio Cobolli). Né tantomeno Sinner, sconfitto, o Carlitos Alcaraz. Insomma, i pro del tennis mondiale non hanno superato la prova. Abituati a tensioni ben maggiori, l’unica spiegazione plausibile è che, chi come loro gioca anche più di cinque ore ed è capace di rivoltare un match come un calzino, non vada a nozze con la pressione di decidere tutto subito. Per di più con un solo servizio. O forse si tratta solo di coincidenze.