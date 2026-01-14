Ma quanto costa vedere l’hockey alle Olimpiadi? Ecco i prezzi dell’Arena Santa Giulia (che è ancora un cantiere). E la finale per l’oro maschile sarà roba per pochi

Lavori in corso, cantieri a cielo aperto, piste da bob costruite (e forse troppo costose), impianti di risalita che portano lontano dagli arrivi delle discese. Tradotto: soldi spesi in maniera discutibile. Poche settimane alle Olimpiadi e i dubbi sulla celerità dell’organizzazione sono tanti. Certo, la vendita dei biglietti non può aspettare. I ticket per cerimonia di apertura, con pacchetti hospitality; turni preliminari e gare a medaglia. Giorni fa l’Arena Santa Giulia si è riempita di tifosi, prima raccolti in un corteo in strada e poi in piedi a cantare sulla curva del palazzetto. Erano i sostenitori dell’Hockey Milano, ex squadra della città, sparita nel 2022. Tre anni dopo gli ultras ci sono ancora e per l’iniziativa “Insieme per Milano” la curva dell’Arena era sold out. Invece per le partite delle Olimpiadi come saranno gli spalti? Sicuramente costosi, ma per un evento del genere. Ma quanto di preciso? Guardando direttamente la finale per la medaglia d’oro il prezzo riguarda anche la combo con l’hospitality, dato che quelli standard sono esauriti: per vedere la partita con l’hospitality il costo è di 1579,90 euro, più dei 1400 del biglietto intero di Categoria A, i 900 di Categoria B e i 450 di Categoria C. Per la partita in cui in palio c’è la medaglia di bronzo qualche biglietto per le Categorie A e B c’è ancora e costano rispettivamente 500 e 400 euro. Stesso prezzo per le due semifinali. Anche in questo caso sono pochi i tagliandi ancora disponibili.