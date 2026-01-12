Dove sono gli hashtag e le proteste per Pietro Zantonini, il vigilante morto di freddo a Cortina? Ormai si sciopera per tutto tranne che per le cose di sinistra

La morte di Pietro Zantonini non è una questione privata, per quanto ancora in fase di accertamento. Si tratta invece di un lavoratore come tanti altri, ancora costretto a barattare la stabilità economica con la precarietà a dispetto della sua età non più giovanissima.

I sindacati che hanno saputo sfruttare la sacrosanta indignazione per il genocidio in Palestina, non sanno aizzarne un'altra, pure questa sacrosanta e oltretutto di loro stretta competenza: quella sul lavoro. Idem per la politica, che dimostra di saper fare campagna su due genitori che hanno deciso di vivere nel secolo scorso, ma non su un uomo che per vivere deve accettare le condizioni del suo secolo, anche se non lo sembrerebbero.

Dove sono gli editoriali martellanti? Ma soprattutto: dove sono i nostri hashtag indignati? Siamo noi infatti quelli che dovrebbero essere arrabbiati, noi che con Pietro Zantonini condividiamo precarietà finanziaria ed esistenziale. Eppure il referendum dello scorso giugno è andato deserto, tanto che l'affluenza non è arrivata neanche al 30%: al di là dei quesiti specifici, una spia che il tema lavoro non ci interessi poi così tanto. Peccato che -spoiler!- non basterà un sit-in a Brindisi, né qualche frasetta di circostanza per dimostrare di aver sbrigato la pratica; figuriamoci fingere che questa triste vicenda sia una fatalità. Perché la morte di Pietro Zantonini non è una tra le tante: un lavoratore che si spegne al freddo è un immaginario da senzatetto, più che da persona con un impiego che dovrebbe permettergli di vivere. È l'istantanea di un Paese e, allo stesso tempo, il segno che persino il simbolico ha perso di significato.

Pietro Zantonini ce lo siamo già dimenticato, e pazienza: qui non c'è mica da prendersela con i giudici, con gli assistenti sociali, con il pensiero unico. Però ehi!, a febbraio iniziano le Olimpiadi invernali: chissà che share! Chissà che vetrina per il nostro Paese!