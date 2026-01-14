La Ferrari è deludente? Domenicali striglia tutti e risponde (anche) a Montezemolo: “Non c’è bisogno di piangere e di essere sempre negativi”

Sarà questo l’anno della Ferrari? Alla vigilia della nuova era della Formula 1, è questa la domanda che ogni appassionato del Cavallino continua a porsi, come accade ormai da diciassette lunghe stagioni. Era il 2008 quando, nonostante la delusione per il mancato titolo piloti, vinto da Lewis Hamilton all’ultimo istante della stagione beffando Felipe Massa, la Scuderia vinceva il suo ultimo Mondiale Costruttori: da allora qualche successo è stato sfiorato, ma troppe sono state le delusioni, gli errori e le occasioni perse.

A Maranello sembra non siano più in grado di stare al passo con la propria storia, eppure c’è ancora chi, nonostante le difficoltà degli ultimi quasi vent’anni, sulla Ferrari è pronto a scommetterci (ancora): “Sono una persona positiva. Non c’è bisogno di piangere, non c’è bisogno di essere sempre negativi”, ha commentato Stefano Domenicali, presidente della Formula 1 ed ex team principal della Scuderia, a Sky Sports UK. “Hanno bisogno di un piano e sono sicuro che Vasseur, Hamilton e Leclerc ne abbiano uno, è questo ciò che conta. Reagiranno, non va considerato normale per la Ferrari concludere al quarto posto un campionato. Vogliamo una Ferrari forte, merita di essere più in alto”.