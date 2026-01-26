Sinner, la colpa dei crampi agli Australian Open è della… pasta? “Per un italiano rinunciarci è difficile”. Jim Courier attacca la dieta di Jannik: “Faccia come Djokovic”

Jannik Sinner sembra inarrestabile. Luciano Darderi è stato battuto in tre set, l’ultimo al tie break, l’unico momento in cui il derby è sembrato davvero in equilibrio. Il numero due del mondo troverà lo statunitense Ben Shelton ai quarti degli Australian Open. Per quanto riguarda i risultati i discorsi stanno a zero. Ma intorno al caldo australiano e ai problemi di crampi sofferti da Jannik contro Eliot Spizzirri continuano a circolare ipotesi. L’ultima riguarda la dieta di Sinner: “E se fosse un problema di alimentazione? Se Jannik avesse bisogno di sperimentare una dieta senza glutine, alla maniera di Djokovic? Certo per un italiano rinunciare alla pasta non è facile…”. Lo ha dichiarato Jim Courier, ex tennista numero uno al mondo e vincitore dello Slam nel 1992 e1993. Pochi giorni fa sempre Courier aveva elogiato il “nuovo” servizio dell’altoatesino mostrato in questa prima parte di torneo. Oggi, contro Darderi, Jannik ha messo dentro 19 ace. Un numero importante, segno che l’azzurro sta migliorando velocemente anche su questo fondamentale.