“Derby Sinner-Darderi? Attesa esagerata”. Panatta interviene su Australian Open: “C’è una nota dolente per l’Italia del tennis…”. E chi è più in forma tra Alcaraz e Jannik?

26 gennaio 2026

&ldquo;Derby Sinner-Darderi? Attesa esagerata&rdquo;. Panatta interviene su Australian Open: &ldquo;C&rsquo;&egrave; una nota dolente per l&rsquo;Italia del tennis&hellip;&rdquo;. E chi &egrave; pi&ugrave; in forma tra Alcaraz e Jannik?
E alla fine, come sempre, ha vinto Jannik Sinner, che vola ai quarti del primo Slam stagionale. Niente da fare per Luciano Darderi, sconfitto in tre set dal numero due del mondo agli ottavi di finale degli Australian Open. Prima della partita, però, c’era già chi aveva evidenziato la troppa attesa per questo derby azzurro: Adriano Panatta. L’ex campione ha anche parlato di “una nota dolente” per l’Italia del tennis in questo torneo

Foto: Ansa

di Domenico Agrizzi Domenico Agrizzi

Qualcuno ci sperava che non fosse già tutto previsto. Vedere mettere in difficoltà Jannik Sinner avrebbe dato prova dell’umanità dell’altoatesino. Invece non c’è storia, il numero due del mondo stato è troppo più forte. La partita alla Margaret Court Arena finisce in tre set (6-1; 6-3; 7-6), con Darderi che ha lanciato la racchetta, morso la pallina e dimostrato in più situazioni il suo nervosismo di fronte allo strapotere dell’avversario. Già prima del match, a dire il vero, c’è chi aveva sottolineato l’eccessivo entusiasmo di fronte a questo derby italiano. Adriano Panatta ha parlato così alla trasmissione La Nuova Ds: “Tutta questa attesa mi sembra esagerata perché Jannik è di un’altra categoria”. Il campo ha dato ragione al commentatore. A parte un breve momento di difficoltà vissuto nel terzo set, la partita è scivolata via senza particolari difficoltà per Sinner.

20260126 102818522 5192
Luciano Darderi sconfitto da Jannik Sinner Ansa
Adriano Panatta
Adriano Panatta Ansa

Panatta, sempre nella stessa trasmissione, ha però evidenziato un altro aspetto di questo Australian Open: “Vorrei parlare della nota dolente di un'Italia fuori in tutti i doppi in Australia, ovvero maschili, femminili e misti. Mi dispiace molto, addirittura il doppio maschile che è tra i più forti al mondo è stato eliminato al primo turno”. Poi il tema che si riproporrà da qui a fine torneo: come sono messi Sinner e Carlos Alcaraz? Chi arriverebbe meglio a un ipotetico incontro? “Alcaraz lo vedo in una forma strepitosa, sia tennisticamente che fisicamente e ha giocato a ritmi impressionanti e molto alti in tutte le partite che ha giocato”. Sinner sembra essersi ripreso dai problemi fisici, dovuti soprattutto al caldo, patiti nel precedente match contro Eliot Spizzirri. “Questo è un torneo che sta diventando a eliminazione per via dei molti ritiri fisici che ci sono per il caldo torrido”, ha detto ancora Panatta, “però anche qui devo fare un appunto perché non è che 50 anni fa le condizioni climatiche erano diverse da oggi quindi bisogna capire perché questi ragazzi, che giocano un tennis molto più violento del nostro, hanno tutti questi problemi fisici e sono più propensi a farsi male”. Infine, una parentesi su Lorenzo Musetti: “Il problema che ha qualsiasi altro giocatore che non sia Alcaraz o Sinner è che per vincere li deve battere tutti e due, a meno che uno dei due non arrivi in semifinale e la vedo difficile. Quindi io penso che al momento per chiunque che non sia Carlos o Jannik, vincere uno Slam è un’impresa per lo meno improbabile”. E un consiglio al numero cinque del ranking: “Dovrebbe cominciare a mettersi la mano davanti alla bocca quando impreca, come fanno i giocatori di calcio”.

Jannik Sinner
Jannik Sinner agli Australian Open Ansa

More

Tag

Top Stories

di Domenico Agrizzi Domenico Agrizzi

Foto:

Ansa