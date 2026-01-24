Marco Bezzecchi, un’Aprilia da mondiale e la guerra con Ducati. E Jorge Martín? non sarà a Sepang e ricorda (da lontano) Marc Marquez

La vicenda ricorda - alla lontana - l’ormai celebre infortunio di Marc Marquez nel 2020, quando a causa di un rientro troppo frettoloso (e di un’operazione non proprio perfetta) lo spagnolo si trovò con l’omero destro ruotato di quasi trenta gradi. Jorge ad ogni modo non si è nascosto più di tanto: “Spero di tornare in pista al 100% per la Thailandia”, ha raccontato durante la presentazione del team a Milano, lasciando intendere che quest’ultimo mese di pausa sarà fondamentale per il pieno recupero. La situazione di Martín è strana, particolare: se prima era lui il campione del mondo corteggiato da buona parte del paddock, adesso è Aprilia ad avere il coltello dalla parte del manico perché a Noale hanno la struttura, la moto e pure il pilota per vincere. A riprova del fatto che le corse viaggiano in fretta. Dal canto suo Jorge ha un talento straordinario, dovrà farlo vedere come o più di altri.

Se l'anno scorso lo avevamo immaginato (sbagliando) come una guerra tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, quest'anno tutti i presupposti ci lasciano intendere che a giocarsela saranno Ducati e Aprilia, il che forse mette in campo una rivalità ancora più accesa. Ad oggi la bolognese viaggia con qualche punto di vantaggio, anche se non c'è nulla nelle corse che non possa cambiare radicalmente in un attimo. Staremo a vedere. Qualche stoccata tra Gigi Dall'Igna e Massimo Rivola l'abbiamo già vista e non ci dispiacerebbe avere qualche replica: entrambi attaccano composti, due schermidori che saltellano leggeri, eleganti. Due schermidori a cui, però, hanno tolto il fioretto e dato il Kalashnikov.