Max Biaggi a MOW: “Il 2026? grande occasione per Aprilia. Marc Marquez gestisce il mercato, mi aspetto l’effetto sorpresa coi giapponesi”

Non da subito forse, anche se poco ci manca: “Indiscutibilmente l’Aprilia è la moto più competitiva insieme alla Ducati, almeno a guardare l’anno scorso. C’è da dire che Marc ha vinto un campionato dominando, la vera domanda è quanto sarà competitivo Marco Bezzecchi con questa moto rispetto a lui. Secondo me sarà una bella lotta, anche se non credo che la vedremo già in Thailandia. Fortunatamente per noi che ci sarà un test prima, il che darà una possibilità anche a squadre che magari non sono state così prestanti in quel tracciato di sistemarsi al meglio. Sono molto positivo. Devo dire che trovo i piloti consapevoli e sereni. Sicuramente hanno capito che l’azienda è competitiva e ha in canna per loro delle novità tecniche positive per il 2026”. Sul mercato piloti invece, Biaggi spiega che adesso le decisioni sono in mano a Marc Marquez, vicinissimo (se non già arrivato) al rinnovo: “Sicuramente il campione del mondo in carica gestisce il mercato, poi a scendere si sistemano gli altri. Io credo che ci possa essere anche l’effetto sorpresa. Perché nel 2027 cambia tutto e credo che in molti potrebbero puntare sulle due aziende giapponesi per sperare che possano arrivare anche loro. Questa potrebbe essere un’alternativa, magari qualcuno anticipa il mercato e fa una mossa del genere”.



Probabilmente Max si riferisce alla possibilità che Pedro Acosta abbia già firmato per il 2027 con Ducati, che potrebbe inserirlo nel team ufficiale o in una squadra privata come VR46, il che era stato anticipato dai colleghi spagnoli e poi ribadito dallo stesso Massimo Rivola a Moto.it. Potrebbe, però, parlare anche di altri, tendenzialmente di campioni del mondo come Bagnaia e Martín a cui i giapponesi sono assolutamente interessati. Il punto è un altro: a Max Biaggi, 55 anni il prossimo 26 giugno, brillano ancora gli occhi quando parla di corse e vede l’Aprilia, con cui ha vinto cinque dei suoi sei titoli mondiali. E quando parla di occasione per il titolo non sta esagerando, anzi. Poi come sempre parlerà la pista.