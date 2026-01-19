Sì, è successo davvero: dal 2026 i piloti della MotoGP dovranno correre con la radio esattamente come in Formula 1. E la cosa ci sta facendo impazzire

Bagnaia risponde così: “È un cambiamento strano questo a cui dovremo adattarci. È già difficile così col casco, muoviamo tanto la testa quando guidiamo e il cavo può essere fastidioso. E poi magari sei lì a fare una curva e inizi a sentire la voce di Davide Tardozzi (risate, ndr.) che ti avvisa dell’olio in curva 7. Onestamente bisognerà adattarsi, quello che ho provato io due anni fa era probabilmente troppo lontano. So che altri piloti hanno provato questo sistema a Valencia ma non so come sia andata. Spero sia migliorato, perché quando l’ho provato io è stato un disastro”.



Pecco è stato come sempre misurato, qualcuno direbbe addirittura democristiano. Eppure il messaggio tra le righe è semplice e soprattutto inequivocabile: via le radio. Non le vogliamo, lasciateci stare, rimanere da soli con la moto è quello che rende questo sport quello che Dorna ha soprannominato "the most exciting sport on earth". E non ha tutti i torti, Bagnaia. La moto, il lavoro nel box e tutto quello che viene fatto a casa è tecnica, studio, pianificazione. La magia delle corse in moto sta tutta nel fatto che quando i piloti abbassano la visiera e si spegne il semaforo una parte grande o piccola di questa pianificazione salta. Il pilota si trova da solo con il suo mezzo, con le sue paure, le sue idee, le sue interpretazioni della gara che possono essere precise, sì, ma pure lontanissime dalla realtà. E tu, che sei lì a vedere la gara, ti sforzi di entrare nella testa di questi personaggi meravigliosi e disperati, pronti a tutto. A volte quello che è successo lo scopri più tardi durante le interviste, spesso la verità non viene fuori per nulla. Ma non è questo il punto, la magia è sempre prima. La magia è sempre nella gara, quando il pilota è come un cavallo all'ippodromo: pronto a tutto, perfettamente addestrato e imprevedibile.