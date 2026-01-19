Ma che ci faceva un chirurgo plastico a Sportitalia per commentare la Coppa d’Africa? Ecco chi è Benoit Menye: i social, la specializzazione e il commento in tv

Alla fine la Coppa d’Africa l’ha vinta il Senegal. Decisivo, e memorabile, l’errore di Brahim Diaz dal dischetto, il suo cucchiaio è già storia. Una finale oltre la logica, fatta di indignazione e gloria, rabbia ed esaltazione. Sembrava fatta per il Marocco. Un rigore così, arrivato a pochi secondi dallo scadere, aveva l’aria della sentenza. Invece il ct del Senegal, Pape Thiaw, comincia la rivolta e trascina i suoi giocatori negli spogliatoi. Passano i minuti, la partita non viene annullata perché Sadio Mané resta in campo per affrontare le conseguenze dell’errore arbitrale (quel fallo su Diaz non doveva essere fischiato). Resta in campo perché è il capitano, il leader, il giocatore più importante della storia del suo Paese. Il destino gli ha sorriso. La Coppa d’Africa è stata trasmessa da Sportitalia, Michele Criscitiello, amministratore delegato dell’emittente, ha più volte rivendicato la bontà dell’intuizione che, a guardare lo share, ha pagato. In studio, oltre alla conduttrice Naomi Moschitta e alla co-conduttrice Naomie Muteba, c’erano il telecronista Malu Mpasinkatu e due opinionisti, uno per il Marocco, l’ex Palermo Achraf Lazaar, e l’altro per Senegal, Ben Ousmane Thiaw, ex atleta del Marsiglia. In mezzo un terzo uomo neutrale: il dottor Benoit Menye.