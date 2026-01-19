Marc Marquez a Campiglio teme solo una cosa: “Ho già vinto la mia sfida”. E poi sul mercato, Ducati, Bagnaia e lo sci…

A questo punto, allora, c’è chi gli chiede della sua velocità: “Quella non va mai via”, risponde deciso, senza nemmeno pensarci. Poi prosegue: “Quando ho guidato il primo giorno ero super rigido e non ce la facevo. Ero veloce solo su un giro singolo. Ora è diverso. È ciò che ho imparato con l’ultimo infortunio: se ti senti bene a livello fisico sei veloce, per questo non ero preoccupato di perdere la gara e il test di Valencia”.

È il tema più importante, oltre che delicato. D’altronde, come si può mettere in discussione la velocità di uno che, la scorsa stagione, finché c’è stato le ha vinte quasi tutte? È il fattore che conta più di tutto il resto, tanto’è che anche la nuova GP26 sembra passare in secondo piano: “Cos’ho nella mia wishlist per la moto? Niente. Mi sento bene. Una volta ho guidato per tanti giri dietro Bezzecchi e ho cercato di capire cosa fanno meglio di noi, ma è impossibile avere gli aspetti positivi dell’Aprilia. E poi, anche loro avranno qualche aspetto negativo. Inizieremo con la base del 2025, poi introdurremo cose nuove. Mi hanno detto che la lista è lunga, ma la nostra base per me è buona. Pecco e Alex hanno dato dei buoni feedback a Valencia, anche l’anno prossimo vogliamo essere la miglior casa in griglia”.