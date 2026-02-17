Abbiamo chiamato il Sanremologo per sapere il podio del Festival 2026: “Brancale, Arisa, Paradiso”. E su Pucci, Patty Pravo e Laura Pausini…

Se esiste la categoria dei Sanremologi – e fidatevi, esiste – uno delle più rappresentative e competenti figure di tale categoria è senza dubbio Cristiano Mancin, esperto libraio di Piacenza che nel 2024 ha anche pubblicato “Perché Sanremo è Sanremo” (Edizioni Lir), capsula che racchiude ciò che è stato e ancora oggi può essere Sanremo. E siccome la 76esima edizione del Festival è alle porte (le truppe di Carlo Conti scenderanno in trincea a partire da martedì 24 febbraio), abbiamo chiesto a Mancin di frugare nel passato e, soprattutto, di scrutare il futuro.

Iniziamo col botto, senza indugi. Chi finisce sul podio?

Secondo i bookmaker la favorita è Serena Brancale. Un’indicazione che comprendo più a livello mediatico che musicale, ma che ci può stare. Ormai è ovunque e credo che questa esposizione possa garantirle il podio. Aggiungo il nome di Arisa perché ha dimostrato di saper cantare più o meno di tutto in modo sempre convincente. Se azzecca il brano giusto, il podio potrebbe non essere affatto una chimera. Chiudo il trittico con Tommaso Paradiso, debuttante al Festival, ma artista e autore di peso.

Non ti spaventa, di Paradiso, il curriculum importante? Non sempre i nomi già forti conquistano l’Ariston.

No. E a tal proposito recupero, con orgoglio, una previsione azzeccata anni addietro: Roberto Vecchioni vincitore. Ma forse prima, lo ammetto, era più facile fare previsioni. Oggi ci sono rapper e trapper che sembrano venire fuori dal nulla ma in realtà sono spinti da un consistente, tuttavia poco visibile, sostegno popolare. Un sostegno che prolifera nei social ma non “arriva” alla tv generalista. Pensiamo a Luchè, che giovane ed emergente non è più ma che è ancora relativamente sconosciuto a un pubblico da prima serata Rai. Ecco, lui potrebbe ribaltare il tavolo.

Dopo i Sanremo talent-izzati/Amici-zzati, siamo nel periodo in cui i Festival subiscono appunto l’influenza del voto social. Cosa rende oggi un cantante favorito al Festival?

Troppi elementi che confluiscono. Il famoso sentiment del pubblico è, solo in parte, prevedibile. Poi ci sono i voti di stampa, radio, addetti ai lavori. Il televoto secco è stato molto sfruttato, come alludevi, dai vari Valerio Scanu e Marco Carta, ma forse oggi quel tipo di personaggi è meno presente di prima. E i social, vedi il caso Pucci, non è detto che valorizzino tutti.

C’è qualche nome che ti incuriosisce vedere all’opera?

Il ritorno di Raf mi ha stupito. Ero rimasto alla sua ultima partecipazione del 2015, che non era andata bene. Anche Patty Pravo mi intriga, anche perché ormai sono anni che fatica a cantare in modo decente (chiedete ai suoi tecnici del suono, che fanno uno sforzo notevole per regolare i volumi). Infine, dalle Bambole di Pezza mi aspetto un buon pezzo rock a tema femminista.

Conti-Amadeus. Ci sono distinzioni nette fra le due gestioni?

Mi pare che Carlo Conti stia tirando un po’ i remi in barca. Sta puntando su quello che lui ritiene l’usato sicuro. Diversi artisti e ospiti di quest’anno erano già apparsi nella scorsa edizione o comunque nelle tre edizioni che aveva condotto fra il 2015 e il 2017. Amadeus forse ha cercato più di incontrare il gusto del pubblico giovane. Cinque edizioni tutte gestite abbastanza bene. Diciamo che comunque ho qualche timore per il Festival di quest’anno…

In che senso?

Percepisco, alto, il rischio noia. Quella che cantava Angelina Mango.

Perché?

Mah, cinque serate co-presentate da Laura Pausini non le vedo bene. Temo non sia quello il suo mestiere. E poi di nuovo Tiziano Ferro, Achille Lauro…

E poi, ovviamente, sarà il solito Sanremo fiume…

…Su questo c’è da giurarci. Ci tengo comunque a dedicare una riflessione a chi vede Sanremo come un furto, lamentando che ce lo fanno pagare col canone: Sanremo sta su da solo. I miei dati, aggiornati all’ultima edizione Amadeus, dicono che incassa sempre il triplo, o più, di quanto costa. Il Festival si paga da sé e con i suoi introiti si fanno altri programmi.