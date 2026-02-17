La Rai sul viale dei ricordi: "Canzonissima" a marzo, ma volevano anche "Ok, il prezzo è giusto", "Stranamore" e "Il gioco delle coppie". Signori, è l’effetto "Ruota della Fortuna" dello zio Gerry: e la Rai pesca persino da Mediaset

Così, la Rai che guarda al futuro, ha pensato bene di riproporlo anche nel 2026 seguendone la struttura che alterna performance musicali a sketch comici e intrattenimento. Non si sa ancora niente, tranne che il programma partirà a marzo e che lo ha annunciato la stessa Milly Carlucci.

Quello che sappiamo invece, è che la Rai nel 2018 ebbe l'idea di riproporre Portobello affidandolo ad Antonella Clerici: fu un sonoro flop, tanto che la stessa Clerici avrebbe poi ammesso che riportarlo in tv, era stato un errore. Di certo, un'altra cosa che sappiamo, è che questa televisione guarda sempre al passato: al punto da vagliare l'ipotesi di puntare non solo su Canzonissima, ma persino su Ok, il prezzo è giusto e Stranamore. Del resto, il successo della concorrenza è La Ruota della Fortuna: un format che ha la bellezza di 39 anni, dato che ha esordito in Italia nel 1987.