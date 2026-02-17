Ma Gerry Scotti ce l'aveva con Fabrizio Corona? La frecciata in diretta durante La Ruota della Fortuna: "lingua biforcuta"

Ma Gerry Scotti parlava di Fabrizio Corona? Durante la puntata di lunedì 16 febbraio del game show La Ruota della Fortuna, nella fase finale del gioco, uno scambio di battute tra il conduttore e il concorrente ha fatto pensare proprio a una frecciata indirizzata all'ex “paparazzi king”.
Nella parte finale del programma di Canale 5 infatti, il tema del triplete consisteva proprio in “cose affilate”: si tratta di un segmento del gioco in cui viene introdotto un argomento specifico e i concorrenti devono indovinare le risposte, ovviamente tre. Nel terzetto, una delle soluzioni corrette era “la lingua ferisce più della spada”, famoso modo di dire che Gerry Scotti ha commentato subito: “e in questo periodo in cui va di moda la lingua biforcuta è ancora più facile”, accompagnando con un gesto della mano.
È stato subito chiaro il riferimento a Fabrizio Corona e ai video di Falsissimo. La lingua che ferisce sarebbe proprio quella di Corona, che attraverso i suoi canali ha diffuso una serie di contenuti che prendevano di mira i principali conduttori Mediaset: prima Signorini, con la scusante di voler smascherare un presunto “sistema” di scambi di favori sessuali per accedere al Grande Fratello, poi via via, altri volti noti di Canale 5 come Maria De Filippi, Silvia Toffanin e anche Samira Lui, proprio la valletta de La Ruota della Fortuna. Tra questi, non è mancato all'appello neanche lo stesso Gerry Scotti, che a dire di Corona sarebbe stato con tutte le letterine della prima edizione.
Il primo video di Falsissimo sul “sistema Signorini” risale a metà dicembre, e da lì la vicenda è finita in tribunale. Prima Alfonso Signorini ha denunciato Fabrizio Corona per revenge porn, in quanto aveva condiviso delle immagini private, poi la vicenda si è allargata perché è stato lo stesso direttore di Chi ad essere denunciato: da Antonio Medugno, concorrente dell'edizione 2021-2022 del Grande Fratello, per violenza sessuale ed estorsione. Poco dopo, la notizia che Signorini fosse indagato.
Alla vicenda si sono aggiunti poi altri capitoli, man mano che Corona continuava a rilasciare video nonostante il divieto di fare nomi. Mediaset lo ha denunciato per violazione del copyright, mentre il giudice ha stabilito con un provvedimento d'urgenza il blocco della pubblicazione di altri materiali; a inizio febbraio, i canali social e l'account YouTube di Falsissimo sono stati oscurati (Corona ha aperto ora un account su X).
Contro Corona è stata avviata una causa civile per un risarcimento di 160milioni di euro: i singoli soggetti lesi, si leggeva nella nota rilasciata, "insieme a Mediaset e Mfe-Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali”. I risarcimenti, verrebbero destinati alla “creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo". Intanto, Fabrizio Corona ha annunciato una nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo...