Ma Gerry Scotti ce l'aveva con Fabrizio Corona? La frecciata in diretta durante La Ruota della Fortuna: "lingua biforcuta"

Il primo video di Falsissimo sul “sistema Signorini” risale a metà dicembre, e da lì la vicenda è finita in tribunale. Prima Alfonso Signorini ha denunciato Fabrizio Corona per revenge porn, in quanto aveva condiviso delle immagini private, poi la vicenda si è allargata perché è stato lo stesso direttore di Chi ad essere denunciato: da Antonio Medugno, concorrente dell'edizione 2021-2022 del Grande Fratello, per violenza sessuale ed estorsione. Poco dopo, la notizia che Signorini fosse indagato.

Alla vicenda si sono aggiunti poi altri capitoli, man mano che Corona continuava a rilasciare video nonostante il divieto di fare nomi. Mediaset lo ha denunciato per violazione del copyright, mentre il giudice ha stabilito con un provvedimento d'urgenza il blocco della pubblicazione di altri materiali; a inizio febbraio, i canali social e l'account YouTube di Falsissimo sono stati oscurati (Corona ha aperto ora un account su X).

Contro Corona è stata avviata una causa civile per un risarcimento di 160milioni di euro: i singoli soggetti lesi, si leggeva nella nota rilasciata, "insieme a Mediaset e Mfe-Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali”. I risarcimenti, verrebbero destinati alla “creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo". Intanto, Fabrizio Corona ha annunciato una nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo...