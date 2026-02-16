Cuori 3, ma davvero Rai 1 trasmette per tre sere di fila la stessa serie come una qualsiasi tv minore? Si, e c'entrano le Olimpiadi

Ad ogni modo, né il Festival di Sanremo al via la prossima settimana né le Olimpiadi sono eventi improvvisi: ci si aspetterebbe che Rai 1 non si giocasse così uno dei suoi titoli di punta, trasmettendo tre delle sei puntate totali in tre serate una di seguito all'altra. Questo di solito, è il trattamento che si riserva alle serie da chiudere. Invece Cuori 3, anche se non sta ottenendo numeri record, è ancora un prodotto amato dal pubblico di Rai 1. Non è un caso che la sua protagonista, Pilar Fogliati, sarà una dei conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo insieme ad Achille Lauro e Lillo.

Per quanto invece riguarda la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, toccherà ad Auro Bulbarelli. Il giornalista tornerà al posto che gli era stato inizialmente assegnato, ma a cui poi si era sostituito il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca con i risultati che sappiamo. Con Bulbarelli ci saranno il soprano veronese Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, e lo scrittore Fabio Genovesi, presente anche nella teecronaca di apertura.