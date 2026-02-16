Cuori 3, ma davvero Rai 1 trasmette per tre sere di fila la stessa serie come una qualsiasi tv minore? Si, e c'entrano le Olimpiadi

Accadono cose, nel fantastico mondo della tv italiana. Per esempio che consultando una guida televisiva, si finisca per confondersi, pensando di essersi sbagliati: e invece no, perché su Rai 1 è prevista davvero per tre sere consecutive la serie Cuori, con i tre appuntamenti finali della terza stagione.
Protagonisti Matteo Martari e Pilar Fogliati, la serie ha subito un cambio di palinsesto. Perché? Per ché un battito d'ali di Petrecca a Rai Sport può provocare un uragano. Oppure far cambiare programmazione a Rai 1.
Il gran finale di Cuori 3 che era previsto per il 22 febbraio infatti, andrà in onda il 17 febbraio per lasciare spazio alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, inizialmente prevista su Rai 2 e ora spostata invece sulla prima rete Rai. Il risultato? Che non solo la serie si concluderà prima del previsto, ma pure che verrà trasmessa per tre sere di seguito: domenica 15 febbraio, lunedì 16 e martedì 17. Svalutando così il prodotto e come se non bastasse, finendo per far somigliare la prima rete del servizio pubblico a uno di quei canali minori dove ogni sera va in onda la stessa serie.
Una gestione quantomeno discutibile, dietro cui c'è il solito vizio televisivo di stravolgere i palinsesti a seconda del bisogno. Una consuetudine a Mediaset, più raro in Rai: peccato che la chiusura dei giochi invernali di Milano e Cortina non sia certo una notizia dell'ultimo minuto. La diretta della cerimonia tra l'altro, era prevista su Rai 2, ma visto il successo di ascolti di quella di apertura, è stata promossa su Rai 1 anche quella conclusiva. Certo, ci si potrebbe chiedere che senso abbia pensare di trasmettere l'apertura su una rete e la chiusura su un'altra, ma teniamoci pure la motivazione degli ascolti andati bene come si trattasse di un esito imprevedibile.
Ad ogni modo, né il Festival di Sanremo al via la prossima settimana né le Olimpiadi sono eventi improvvisi: ci si aspetterebbe che Rai 1 non si giocasse così uno dei suoi titoli di punta, trasmettendo tre delle sei puntate totali in tre serate una di seguito all'altra. Questo di solito, è il trattamento che si riserva alle serie da chiudere. Invece Cuori 3, anche se non sta ottenendo numeri record, è ancora un prodotto amato dal pubblico di Rai 1. Non è un caso che la sua protagonista, Pilar Fogliati, sarà una dei conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo insieme ad Achille Lauro e Lillo.
Per quanto invece riguarda la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, toccherà ad Auro Bulbarelli. Il giornalista tornerà al posto che gli era stato inizialmente assegnato, ma a cui poi si era sostituito il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca con i risultati che sappiamo. Con Bulbarelli ci saranno il soprano veronese Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, e lo scrittore Fabio Genovesi, presente anche nella teecronaca di apertura.