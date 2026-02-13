Ma quanto è costato Paolo Petrecca a Rai Sport? Non solo lo stipendio e le figuracce in diretta per le Olimpiadi, ma pure le consulenze esterne per 640 mila euro. Le bombe del Fatto quotidiano

Poi ci sono Marilina Succo per il calciomercato, Barbara Pedrotti che conduce Sabato al 90° su Rai2, e Francesca Brienza, moglie dell’ex allenatore giallorosso Rudy Garcia. A fronte della figuraccia delle Olimpiadi e di tutto questo oggi va in onda lo sciopero bianco dei giornalisti Rai, proclamato dal sindacato Usigrai e “subito” da quello invece più limitato e di orientamento politico contrario, l’Usirai. Proprio per questa divergenza d’opinione a proposito, alla fine delle varie dirette verranno letti due comunicati separati. Uno che spiega le ragioni dello sciopero indetto da Usigrai, l’altro, targato Usirai, che spiega che la Rai dovrebbe unire tutto il paese. In questo “sciopero bianco”, verranno mandati in onda servizi e dirette senza firma, garantendo comunque la copertura informativa su tg e web, come già da lunedì fanno gli inviati della redazione sportiva.