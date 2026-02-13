Ma l'avete vista Geppi che percula Petrecca a Splendida Cornice?

Con il subbuglio che regna in Rai in queste ore, è arrivato l'unico show di prima serata che prova a fare satira in Rai e ci è planato sopra in leggerezza. Ecco quindi servita l'apertura di Splendida Cornice, con un servizio inaugurato da un sonoro: “Benvenuti allo Stadio Olimpico”, con Matidla De Angelis scambiata per Mariah Carey, la delegazione del Brasile che ha il ballo nel sangue, gli spagnoli sono calienti, il Kazakistan ha solo quattro atleti (mentre in video sfila invece un gruppo molto più numeroso) e così via. Subito dopo è partita la sigla cantata in studio: Elio e la conduttrice hanno iniziato a raccontare quanto avvenuto a suon di note la vicenda del “Povero Paolo in diretta che fatica, con tutta quella gente che non sai chi è”. Hanno ricordato che “lì a Rai Sport l'han sfuduciato due volte, e Usigrai protesta tutto il dì”, ma che Petrecca aspetta che finisca il clamore: “Non v'illudete, io non la mollo 'sta poltrona” perché “hanno messi cani e porci in tutte le poltrone e m'han lasciato solo a farmi compatire”. Insomma, il direttore di Rai Sport: “Faceva il Paolo ma non era il suo mestier”, e ora spera solo che non lo mandino a Rai 3.

Al termine del pezzo, Geppi Cucciari ha iniziato a intonare “volare” con tanto di gobbo e pronunica finto americana, prendendo in giro anche Mariah Carey. Infine, prima di entrare nel vivo della puntata, Geppi Cucciari ha mandato a modo suo un messaggio di solidarietà ai giornalisti di Rai Sport:​​"Abbiamo onorato la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi che era la più bella di sempre, soprattutto per chi aveva il volume della televisione molto molto basso, salutiamo tutta la redazione di Rai Sport che sta tenendo in piedi la baracca, ma anche tutti quelli che non hanno capito nulla di curling e ne parlano la mattina al bar".