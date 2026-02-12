Chi è Ángel León, l' "ecochef" del mare ospite a MasterChef? Le tre stelle Michelin, il ristorante a Cadice, l'uso del placton e le sue tecniche innovative

Spagnolo, nato nel 1977 a Jerez, Ángel León è soprannominato proprio lo “chef del mare”. Si caratterizza infatti per una gastronomia marina: scarti di pesce, alghe diatomee, cereale marino, plancton. Lo chef ha infatti un rapporto profondo con il mare: cresciuto pescando, in un'intervista a Repubblica, ha raccontato di aver mantenuto l'abitudine di andare a pesca almeno 4 o 5 giorni a settimana, dalle 5 e mezza del mattino fino alle dieci, talvolta anche col padre 84enne.

Formato alla Taberna del Alabardero di Siviglia, si è poi perfezionato in Francia a Le Chapon Fin, dove è rimasto due anni e, ancora, alla Casa del Temple di Toledo. Nel 2007 ha aperto Aponiente in un vicolo di Puerto de Santamaria, dove ha guadagnato due stelle Michelin, una nel 2010 e una 2015. Sempre nel 2015 Aponiente ha traslocato nell'attuale sede del Molino de Mareas davanti al mare; qui, nel 2018, ha conquistato la terza stella Michelin.

Nel 2026 inoltre, è prevista una nuova veste: l'organizzazione sta gestendo un territorio di fronte al ristorante che è un parco naturale. I clienti, ha raccontato Ángel León a Repubblica, su un tavolo galleggiante: un luogo dove il pesce in menu sarà quello appena pescato sulla stessa barca del ristorante.