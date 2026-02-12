Al Bano non va a Sanremo e si traveste da Gabibbo a Striscia La Notizia? Forse sarebbe stato meglio l’Ariston...

Proprio così: un ragazzo nella metro lo ha spintonato e fatto cadere a terra più volte, prendendogli anche il microfono. È avvenuto quando il pupazzo lo ha beccato nel tentativo di passare senza pagare il biglietto: a quel punto, quando il Gabibbo ha iniziato a chiedere spiegazioni, si è ritrovato malmenato. È la prima volta in 36 anni, puntualizzano a Striscia la Notizia: da quando il Gabibbo ha debuttato, era il 1990, non era mai successo che il celebre pupazzo rosso venisse picchiato. In realtà, un altro episodio c'era: lo aveva raccontato in un'intervista Gero Calderelli, mimo che impersonava il pupazzo negli anni '90, in cui raccontò che Paolo Belli gli aveva dato un pugno.

Di certo è la prima volta che il Gabibbo era vestito con panama bianco e sciarpa, proprio per omaggiare il cantante; un indizio che probabilmente è servito a ben poco, a giudicare dalla reazione del ragazzo. Il servizio è stato anche doppiato con la voce di Al Bano, ospite della quarta puntata.