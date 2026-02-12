Al Bano non va a Sanremo e si traveste da Gabibbo a Striscia La Notizia? Forse sarebbe stato meglio l’Ariston...

Visto che non è andato a Sanremo, almeno si è consolato col Gabibbo. Invece di ritrovarsi nel Festival di Carlo Conti che tanto aveva contestato per le sue scelte, Al Bano è entrato iinfatti nel costume del pupazzo rosso di Striscia la Notizia: Antonio Ricci infatti, ha reclutato il cantante di Cellino San Marco come inviato speciale, puntando ancora sui personaggi vip per attirare l'attenzione sul suo programma in versione da prima serata.
Dopo l'esordio con Maria De Filippi a consegnare le “merdine” a chi parcheggiava sul posto per disabili senza averne diritto, stavolta tocca ad Al Bano vestito da Gabibbo. Il cantante infatti è stato mandato in missione a Milano per realizzare un servizio in cui porta avanti le due battaglie sdi Striscia: una appunto, quella sul posto riservato ai disabili, e l'altra su chi salta i tornelli della metro. Tutto regolare? No, perché il Gabibbo è stato picchiato.
Proprio così: un ragazzo nella metro lo ha spintonato e fatto cadere a terra più volte, prendendogli anche il microfono. È avvenuto quando il pupazzo lo ha beccato nel tentativo di passare senza pagare il biglietto: a quel punto, quando il Gabibbo ha iniziato a chiedere spiegazioni, si è ritrovato malmenato. È la prima volta in 36 anni, puntualizzano a Striscia la Notizia: da quando il Gabibbo ha debuttato, era il 1990, non era mai successo che il celebre pupazzo rosso venisse picchiato. In realtà, un altro episodio c'era: lo aveva raccontato in un'intervista Gero Calderelli, mimo che impersonava il pupazzo negli anni '90, in cui raccontò che Paolo Belli gli aveva dato un pugno.
Di certo è la prima volta che il Gabibbo era vestito con panama bianco e sciarpa, proprio per omaggiare il cantante; un indizio che probabilmente è servito a ben poco, a giudicare dalla reazione del ragazzo. Il servizio è stato anche doppiato con la voce di Al Bano, ospite della quarta puntata.
Singolare che dentro al constume ci fosse proprio Al Bano, che per chi è di lunga memoria televisiva, ricorderà proprio per i trascorsi turbolenti con un paio di inviati nel 2005 e 2008. Il primo era un giornalista de La Vita in Diretta, all'epoca condotto da Michele Cucuzza, a cui Al Bano strappò il microfono di mano appena l'uomo provò a chiedergli di Loredana Lecciso.
Andò invece molto peggio a una ragazza (Christine del Grande Fratello 8) inviata per un programma di Rai 2, che mentre passava in macchina tra la folla a Sanremo, gli fece una domanda con un microfono a forma di dildo. Quando Al Bano si rese conto dello scherzo, a macchina ferma, tornò indietro insultandola pesantemente e schiaffeggiandola; a poco servirono le spiegazioni della giovane, che di certo non si aspettava una reazione tanto violenta per un momento di goliardia. In entrambi i casi, fu proprio Striscia la Notizia a ricondividere i filmati in tv.
Ora invece, è stato il Gabibbo-Al Bano a vedersela brutta. E va bene che il cantante non era d'accordo con le scelte di Carlo Conti, ma forse, a conti fatti, era meglio il Festival.