Tutti smontano Cime Tempestose con Jacob Elordi e Margot Robbie, ma com’è il film tratto dal romanzo di Emily Bronte? Lo abbiamo visto al cinema ed è meglio di come pensate

Una notte Heathcliff (Jacob Elordi) arriva nella vita di Cathy. Il signor Earnshaw (Martin Clunes) lo presenta alla sua famiglia, è un bimbo piccolo e spaventato (il giovane Heathcliff nel film è interpretato da Owen Cooper di Adolescence). Incontra lo sguardo di lei, Catherine, si conoscono, diventano inseparabili. Si capisce che c'è qualcosa tra loro, si spera che trovino il coraggio per dirselo in faccia. Diventano grandi e in mezzo c'è la fretta di decidere il proprio futuro e la governante Nelly Dean (Hong Chau), una donna ferita, un personaggio centrale, e poi niente, Cathy si sposerà con Edgar Linton (Shazad Latif) e il resto non ve lo diciamo. Questo, ricordiamolo, è il film di Emerald Fennell. Un bellissimo film sull'amore che qui si consuma, che si rincorre, sulle pareti di casa Lincoln dipinte con il viso di chi le abita, sul piacere, su scene gotiche, sulla morte, sul vento tra le sterpaglie che scandisce i tempi. È anche un film patinato, certo, ma non è vuoto. Provoca, seduce, è moderno, è solo diverso. La scenografia è di Suzie Davies, la fotografia del Premio Oscar Linus Sandgren (La La Land), le canzoni originali di Charlie XCX. E una novità, una grande scoperta che porta il nome di Isabella Linton (Alison Oliver). “He's more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same.” È una frase che sentiremo ripetere a lungo, e non sarà un problema. Cime Tempestose esce nel weekend di San Valentino nei cinema italiani e ha saputo promuoversi, ancor prima di farsi vedere. Lo spettatore non si troverà per un paio d'ore dentro il romanzo bellissimo e tenebroso di Brontë certo, ma sarà seduto in sala, a vedere un film bellissimo e pieno di luce. E magari poi, andrà a (ri)leggere il libro.