Spieghiamo Dawson's Creek alla Gen Z, ma la morte di James Van Der Beek ci racconta anche come si muore oggi in America (spoiler: malissimo)

L'eredità di James Van Der Beek tuttavia non è solo quella di Dawson, un ragazzo che non ha mai smesso di sognare. Fuori dalla sceneggiatura del suo personaggio infatti, la storia vera che l'attore ci ha raccontato, è un film tragico. Quello sull'America: un Paese dove un uomo, una volta protagonista di una serie simbolo per gli adolescenti della sua generazione, si ritrova a vendere i cimeli del set per potersi pagare le cure di un cancro al colon. È la storia di un uomo che siccome non riesce più a curarsi, prova a rimanere in piedi con tutti i mezzi che ha a disposizione: senza nascondere i problemi di salute, senza provare a monetizzare dalla malattia sui social, cosa che pure gli sarebbe riuscita visto il seguito che ancora aveva.

James Van Der Beek è morto raccontando il cancro quando ne aveva l'occasione, lavorando fino all'ultimo: Il Cantante Mascherato, un paio di episodi di Over Compensating su Prime nel 2025. A settembre i colleghi di Dawson's Creek avevano organizzato un incontro col cast per aiutarlo economicamente, dato che l'assicurazione gli aveva rifiutato la copertura. Ora che non c'è più, è stata aperta una raccolta fondi: pare che la famiglia, moglie e sei figli, rischi di perdere la casa perché tutto quello che avevano è andato speso in terapie.

Dawson Leery è morto: nessun adolescente oggi avrebbe la pazienza di ascoltarlo mentre si avvita su se stesso, lo troverebbe un ingenuo. James Van Der Beek invece, ci lascia con una domanda amarissima: se per lui è andata così, allora che speranze può avere una persona comune negli Stati Uniti? È il capovolgimento definitivo: l'eredità dell'adolescente più idealista del piccolo schermo, è la verità più brutale in cui riconoscersi.