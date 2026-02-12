Non fate la guerra, drogatevi consapevolmente. È partito il primo corso in terapie con psichedelici in Italia e abbiamo intervistato chi c'è dietro, Federico di Vita: “Siamo nel rinascimento psichedelico. Sarà rivoluzione o distopia”

Spiegami bene questo corso.

È una cosa che avevamo in testa da tempo. Te la racconto dall'inizio. Intorno al podcast in quasi cinque anni si sono aggregati diversi interessi, professionalità e competenze. Questi aspetti vanno a intercettare tipi di attività e di interventi diversi tra loro, ma che sono tutti accordati dalla visione di come curare al meglio l'avvento di questa rivoluzione. Poi abbiamo iniziato a fare dei cerchi di integrazione, prima online e poi dal vivo, poi d'accordo con l’Associazione Luca Coscioni abbiamo lanciato la campagna sul fine vita, poi i servizi per gli abbonati.

Quanti siete adesso?

Adesso siamo 200, e non è poco. Queste cose sono occasioni di scambio d’informazioni, una rete di solidarietà e di supporto. Perché magari, se uno ha esperienza di questi temi, e nella sua cerchia di amicizia interessa soltanto a lui, non si sente più solo e questo fa parte del suo setting. È un viaggio difficile, ma avere qualcuno a cui raccontarlo fa parte di una cornice culturale e di sicurezza che sta crescendo. Per mettere ordine abbiamo fatto l'associazione Illuminismo Psichedelico, dove siamo in pochi. Nello statuto dell’associazione avevamo previsto di poter fare formazione, perché ci sembrava una cosa importante. Io per il lavoro che faccio avevo tutti i contatti in Italia per fare un progetto che coinvolgesse i migliori professionisti.

Ho scoperto personaggi incredibili grazie a te.

Sapevamo perfettamente che le professionalità c'erano per mettere su una scuola. Ci mancava la struttura. La nostra soluzione è stata quella di aver messo come obiettivo di fare formazione. Poi è arrivato uno psicoterapeuta che si interessa di questi temi, e che in realtà a sua volta è un formatore da decenni. L'idea non era fare solo una scuola di terapie assistite, quindi non solo una formazione per psicologi, ma di fare un percorso formativo che avesse un respiro più ampio. Siccome poi il tema è molto alto, per conoscerlo bene non c'è solo quel lato lì della terapia assistita, ma devi sapere che si va a intercettare quello che c’è negli spazi di coscienza.

Com’è nata in te questa passione per la psichedelia? Una passione a cui hai abbinato anche qualcosa di costruttivo. Perché si può essere appassionati di psichedelia senza fare nulla per la causa. Tu invece stai costruendo una struttura.

Per me è una missione. Poi in realtà è una passione nata per caso quando avevo 22 anni.

22 anni, quindi potevi farti il tuo trip e poi dire vabbè, grazie, ciao. E invece no, sei rimasto lì.

No, fin da subito ero dentro l’argomento. Ho fatto la tesi su questo.

Credi nel potere di questa cosa? È una domanda retorica, perché se tu non ci credessi non lo faresti.

Non lo farei, no.

Però tu ci credi veramente che questa cosa possa cambiare il mondo? Per questa cosa intendo il fatto che studiare gli stati alterati di coscienza ci faccia capire molto, tra cui anche il fatto di relativizzare aspetti che magari innervosiscono la geopolitica mondiale. Tu mi insegni che la prima droga al mondo è il caffè. Spesso mi domando: come sarebbe il mondo senza caffè, cosa succederebbe? Un mio amico è stato in Thailandia, massaggiatore, e la prima cosa che mi ha detto quando è tornato è stata che lì non prendono il caffè, e quindi il male di quella gente alla fine siamo noi occidentali.

Sì, il caffè quando è arrivato ha cambiato la produttività. Tant'è che ad un certo punto, e questa è una parte della rivoluzione industriale, gli imprenditori si sono resi conto che mettere la macchinetta del caffè gratis in fabbrica aumentava la loro produttività. La prima industria a metterle fu quella tessile inglese. Questo ha cambiato la società. Figurati quanto lo possono fare gli psichedelici. Però, essendo strumenti delicati, vanno usati con cura e bisogna stare attenti.

E questa deriva del microdosing su Instagram?

Anche lì ci sono quelli che ti danno dei feedback del tipo: “Mi ha curato la depressione e quindi mi ha salvato la vita”. Io ci credo a questa testimonianza. Poi non so se funziona davvero, perché al momento non è stata testata la sua efficacia.

Io non ho mai fatto uso di psichedelici, penso che succederà quando succederà. Non sono fatalista, ma credo nell'allineamento delle cose, quindi le devi cercare senza forzarle. Perché è una questione di setting, tutto quello che spieghi tu costantemente. Però il microdosing me l'hanno spiegato ed è una cagata pazzesca. Secondo me non è neanche a livello spirituale quello giusto.

No, funziona con gente che si autoconvince, e secondo me attiva delle risorse che hanno un effetto placebo. La vedo così, però credo anche alle testimonianze di quelli che dicono che funziona. Se invece lo si vuole usare per ottimizzare la propria prestazione sul lavoro stiamo negando alla radice quello che sono gli psichedelici.