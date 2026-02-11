2-3 caffè al giorno proteggono dalla demenza? Cosa dice lo studio più grande mai fatto dagli scienziati di Harvard

Se bevi caffè ogni mattina, questo ti riguarda. Uno studio pubblicato il 9 febbraio 2026 su Jama ha rivelato che chi consuma regolarmente caffè con caffeina ha un rischio di demenza inferiore del 18% rispetto a chi non ne beve. La ricerca, firmata da un team della Harvard T.H. Chan School of Public Health e del Mass General Brigham, è la più ampia e prolungata mai condotta su questo tema: 131.821 partecipanti monitorati per un periodo fino a 43 anni.

I dati sono stati raccolti attraverso due celebri coorti epidemiologiche statunitensi, il Nurses' Health Study (86.606 donne) e l'Health Professionals Follow-up Study (45.215 uomini), con questionari alimentari validati somministrati ogni due-quattro anni a partire dagli anni Ottanta. Nel corso del follow-up sono stati registrati 11.033 casi di demenza.

Il risultato più rilevante riguarda chi consumava le quantità più elevate di caffè con caffeina: queste persone presentavano un rischio di demenza inferiore del 18% rispetto a chi ne beveva poco o niente. Anche la prevalenza del declino cognitivo soggettivo risultava più bassa tra i bevitori abituali di caffè (7,8% contro 9,5%). Sul fronte dei test cognitivi oggettivi, somministrati telefonicamente alle partecipanti donne, chi beveva più caffè otteneva punteggi leggermente migliori.

Il tè ha mostrato effetti protettivi simili, con una riduzione del rischio di demenza del 14% nei consumatori più assidui. Al contrario, il caffè decaffeinato non ha evidenziato alcun beneficio significativo. Un dato che ha sorpreso gli stessi ricercatori e che punta il dito sulla caffeina come principale fattore neuroprotettivo, sebbene ulteriori studi siano necessari per confermarlo con certezza.