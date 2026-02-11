Ma perché le medaglie delle Olimpiadi cadono a pezzi? Anche a Milano Cortina, come a Parigi, i premi agli atleti sono di scarsa qualità? E menomale che prendevamo per il cu*o i francesi…

Inizialmente si era pensato a un problema di peso. Le medaglie hanno un diametro di 80 millimetri e uno spessore di 10, e pesano rispettivamente: circa 500 grammi quelle d’oro e d’argento, mentre circa 420 grammi quelle di bronzo. Un peso in linea però con le medaglie delle altre edizioni olimpiche. Secondo l’esperto Daniel Bargues, direttore di Rusto azienda svizzera specializzata nella produzione di medaglie per competizioni ufficiali, il problema potrebbe essere che: “Si è rinunciato a realizzare un occhiello di fissaggio nella parte superiore, che di norma è necessario per inserire il nastro per mantenere perfettamente tonda la medaglia”. A quanto pare però il colpevole sarebbe un difetto di fabbrica. L'inconveniente sarebbe dovuto a un sistema di sicurezza che, se tirato con forza, stacca la medaglia dal cordino per impedire il soffocamento. Sistema che però sarebbe troppo sensibile, tanto da attivarsi con dei semplici salti. È intervenuto subito Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations Officer, dicendo: “Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema, visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta”. Ora sono stati predisposti, in ogni sede di gara e di premiazione, dei tecnici addetti ad applicare un ulteriore dispositivo per risolvere il problema. Le medaglie già assegnate saranno invece sostituite. Allarme rientrato dunque, le medaglie sono salve, ma che figuraccia...

E pensare che nel 2024 ce la prendevamo con francesi. Non è la prima volta infatti che ci sono degli inconvenienti con i metalli olimpici. Già a Parigi le medaglie dopo pochi giorni si deterioravano a causa della scarsa qualità del metallo. Le medaglie di Milano Cortina sono state realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirandosi al tema delle due metà, Milano e Cortina. Dietro un oggetto all’apparenza semplice si nascondono dettagli tecnici, responsabilità organizzative e soprattutto il peso di sogni e sacrifici che durano una vita intera. Insomma, a Milano Cortina si può di nuovo saltare di gioia.