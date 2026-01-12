Ma l'avete visto l'anello che indossava Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno? Ecco il modello, il costo e tutto quello che c'è da sapere

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tagliato il nastro del suo nuovo anno con la consueta conferenza organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, per il terzo anno consecutivo spostata ai primi giorni del nuovo anno invece che a chiusura di quello passato. La Premier ha risposto a 40 domande spaziando fra i temi caldi della politica interna ed estera, fra le crisi internazionali e il referendum sulla giustizia. Come al solito il look di Meloni non è passato inosservato. Specialmente l'anello che la premier ha indossato. Già nei giorni scorsi Antonio Pruno, parrucchiere di fiducia della Presidente del Consiglio, lo scorso 18 dicembre a Un giorno da pecora su Rai Radio1, aveva desctritto l'accociatura “un po’ Monica Bellucci e un po’ Brigitte Bardot”, con l'obiettivo di addolcirne le linee e donarle maggiore freschezza. “Le abbiamo accorciato il ciuffo per darle un po’ di leggerezza. Il taglio le valorizza gli occhi e segue le linee del viso. Ruolo a parte, Giorgia è sempre una donna”. Ha spiegato il parrucchiere, a dimostrazione che nulla è lasciato al caso. Il tailleur poi, dal colore chiaro e il taglio sartoriale, le conferisce autorità ma anche eleganza raffinata e delicatezza. Un look ordinato, su cui spicca, appunto, l'anello a spirale portato sull'anulare della mano sinistra.