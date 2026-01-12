Ma l'avete visto l'anello che indossava Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno? Ecco il modello, il costo e tutto quello che c'è da sapere

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tagliato il nastro del suo nuovo anno con la consueta conferenza organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, per il terzo anno consecutivo spostata ai primi giorni del nuovo anno invece che a chiusura di quello passato. La Premier ha risposto a 40 domande spaziando fra i temi caldi della politica interna ed estera, fra le crisi internazionali e il referendum sulla giustizia. Come al solito il look di Meloni non è passato inosservato. Specialmente l'anello che la premier ha indossato. Già nei giorni scorsi Antonio Pruno, parrucchiere di fiducia della Presidente del Consiglio, lo scorso 18 dicembre a Un giorno da pecora su Rai Radio1, aveva desctritto l'accociatura “un po’ Monica Bellucci e un po’ Brigitte Bardot”, con l'obiettivo di addolcirne le linee e donarle maggiore freschezza. “Le abbiamo accorciato il ciuffo per darle un po’ di leggerezza. Il taglio le valorizza gli occhi e segue le linee del viso. Ruolo a parte, Giorgia è sempre una donna”. Ha spiegato il parrucchiere, a dimostrazione che nulla è lasciato al caso. Il tailleur poi, dal colore chiaro e il taglio sartoriale, le conferisce autorità ma anche eleganza raffinata e delicatezza. Un look ordinato, su cui spicca, appunto, l'anello a spirale portato sull'anulare della mano sinistra.
Cosa c'è da sapere, costo e brand
L'anello è firmato Crivelli, dagli anni Settanta nome di rilievo dell'alta gioielleria italiana. Nato a Valenza, in provincia di Alessandria, uno dei principali poli orafi a livello internazionale, il brand ha oggi il suo negozio principale a Via della Spiga, cuore e simbolo del lusso a Milano nel Quadrilatero della Moda. Un marchio che rappresenta appieno made in Italy e tradizione familiare. L'anello indossato dalla presidente del Consiglio è il modello Vortice, della collezione pret-à-porter, quella dedicata alla produzione in serie. Un'elica di cinque spire, in oro rosa ricoperto di diamanti. Disponibile, a seconda dei modelli, a partire da circa 4500 euro fino ai più costosi che raggiungono addirittura gli oltre 6000 euro. Un simbolo di una delle eccellenze italiane nel mondo. A dimostrazione che, nella comunicazione di Giorgia Meloni, ogni elemento è frutto di una scelta precisa.