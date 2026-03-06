Spalmarsi la faccia di crema per le emorroidi è il segreto di bellezza dello star system italiano? A quanto pare sì, lo racconta Michele Bravi

Quando lo senti cantare, Michele Bravi ti sembra proprio il classico ragazzo serio e un po’ triste che ha la tendenza a chiudersi in se stesso. Diversa è la sensazione che si ha quando lo si sente parlare, soprattutto quando esce dal cappello consigli estetici bizzarri, ma maledettamente logici.

Come sappiamo, il cantante è stato uno dei concorrenti dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Prima o poi. Ma la performance più clamorosa ce l’ha regalata in sala make-up. Ha fatto il giro del web un video dove Bravi, mentre si sottoponeva al trucco, parlava della privazione di sonno che i cantanti in gara subiscono durante la settimana sanremese, tra prove, interviste e “festini bilaterali” (Elettra Lamborghini cit.).

Nel video, a un certo punto, Bravi si lascia spalmare una crema per nascondere le occhiaie date dal sonno mancato e fin qui non ci sarebbe niente di strano se non si trattasse di una crema “particolare”, ossia quella per le emorroidi: “La crema sulle borse fa (simula suono di un risucchio). Funziona così”, afferma. Un metodo che suona quasi scientifico: “Si mette sotto gli occhi per alleviare le borse”. E invita chi riprende a pubblicare il video: “Pubblicalo e vedrai che tutti diranno ‘segreto svelato’!”. Le emorroidi sdoganate a Sanremo 2026 è lo scoop più succulento di questa edizione del festival.

Siamo quasi certi che presto per Michele arriverà una proposta di collaborazione da parte di qualche marchio farmaceutico, oppure gli verrà proposto di scrivere un jingle pubblicitario sul prodotto.

Nel frattempo, chissà che qualche make up artist non lo abbia già preso alla lettera.

Il video (fonte: Leggo.it):