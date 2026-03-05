[VIDEO] Mattia Villardita, Spider-Man tra le corsie degli ospedali: “Ho subito diversi interventi chirurgici, poi mi sono comprato un costume per i bambini”

Porti gioia e spensieratezza negli ospedali, ai bambini. Come è cominciata questa cosa?



“Mio nonno a sei anni mi regalò un fumetto di Spider-Man. Un fumetto che è stato il mio compagno di avventure per tanto tempo. Io sono stato un paziente ospedaliero per molti anni e ho subito diversi interventi chirurgici. Amavo Spider-Man alla follia e purtroppo non è mai venuto a trovarmi quando ero bambino, così quando ho finito di essere un paziente ho deciso di comprarmi un costume e di portare un po’ di sorrisi nei luoghi che mi avevano aiutato”.

Quindi tu sei una persona che decide di diventare un eroe, anzi un supereroe, comprando un costume.

"Più che supereroe, hai detto la parola giusta: persona. Alla fine siamo tutti esseri umani, ma l’essere umano ha un grande potenziale”.

È una cosa che ti entra dentro, questa di arrivare negli ospedali e nei lettini, e di cui non riesci più a fare a meno?

“Il bisogno di farlo c’è, perché gli ospedali sono sempre pieni di bambini che hanno bisogno di sorridere. Per me, ancora oggi, a distanza di dieci anni, ricevere gratitudine è impagabile. Vivi storie molto intense, molto particolari a tratti. Però per me essere al servizio di queste realtà è la cosa più bella che potesse capitarmi".